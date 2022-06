Lyt til artiklen

Politiet taler usandt, når de siger, at de ikke kontaktede Sikandar Siddique, partiformand for Frie Grønne, på Folkemødet på Bornholm.

Sådan lyder det fra et øjenvidne, der var helt tæt på hændelsen i Allinge på Bornholm torsdag aften.

Her blev Sikandar Siddique ifølge sin egen forklaring stoppet af gående betjente, som ifølge Sikandar Siddique bad ham, hans lillebror og en ven legitimere sig.

Sikandar Siddique kaldte det efterfølgende et soleklart eksempel på, at politiet benytter sig af ulovlig etnisk profilering i deres arbejde. Han sagde, at han udelukkende blev stoppet på grund af sin hudfarve og etnicitet.

Politisk leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique.

»Er man brun mand i Danmark, så kender man fænomenet. Det er problematisk, for det betyder, at unge med anden etnisk baggrund møder et mere fjendtligt politi end etnisk danske unge. Det er ødelæggende og en samfundsudfordring. Det bør politiet og regeringen tage alvorligt,« sagde Sikandar Siddique lørdag til B.T, efter han havde lagt en video af hændelsen med politiet ud på Twitter.

Bornholms Politi gik senere lørdag ud med en pressemeddelelse, hvor chefpolitiinspektør Jacob Ibsen udtalte, at betjentene udelukkende henvendte sig til Sikandar Siddiques to ledsagere, som en borger havde udpeget efter en episode, hvor klimaaktivister havde afbrudt en debat på Folkemødet.

Men politiets forklaring holder ikke, siger øjenvidnet Rasmus Hamer, 27 år og skolelærer fra Haderslev.

Han starter med at fastslå, at han ingen forbindelse har til Sikandar Siddique og siger så:

»Sikandar Siddique og hans to følgesvende går ned ad gaden (i Allinge, red.), og jeg går ved siden af sammen med min kæreste. Så kommer politiet over mod os. Jeg tænker, at de måske vil beskytte ham, men i stedet siger de et eller andet til de tre, som jeg ikke kan høre. Men jeg hører Sikandar Siddique svarer: ‘Jeg hedder Sikandar Siddique, jeg er medlem af Folketinget og formand for Frie Grønne,« siger Rasmus Hamer og fortsætter:

»Vi går et par meter længere frem og vender os rundt, og så kigger Sikandar Siddique op mod mig – han peger samtidig på den ene af sine ledsagere, som træder ud til siden og begynder at filme – og råber så, at politiet har standset ham. Det er tydeligt for alle, at den pågældende politimand ikke aner, hvem han er, og at henvendelsen er rettet mod Sikandar Siddique. Det er ham, betjenten spørger og retter henvendelse til.«

Sikandar Siddique fortæller til B.T., at politiet bad ham om at legitimere sig, men at de endte med ikke at optage rapport med hans cpr-nummer.

Bornholms Politi har ikke ønsket at forholde sig til øjenvidnets forklaring. Kommunikationsmedarbejder i Bornholms Politi Karoline Keller henviser til den pressemeddelelse, de udsendte lørdag.

Ifølge politiet bad betjentene kun Sikandar Siddiques to ledsagere om at legitimere sig – ikke Siddique.

Chefpolitiinspektør Jacob Ibsen fra Bornholms Politi udtalte blandt andet:

»Vi lytter, undersøger og vurderer hele tiden. Vi har antennerne ude. Det skal vi have for at løse vores opgave, som er at sikre tryghed og sikkerhed.«

»Vores opgaveløsning indebærer blandt andet, at vi tager kontakt til personer og beder dem oplyse, hvem de er, hvis vi politifagligt skønner, at det er relevant for opgaven.«

Sikandar Siddique vil nu klage over politiet for ulovlig forskelsbehandling og etnisk profilering på baggrund af hudfarve og etnicitet.

Det skal ifølge Institut for Menneskerettigheder ske til politidirektøren på Bornholm.

Hvis der bliver brug for det, er Rasmus Hamer klar til at afgive officiel forklaring i sagen.