Samme dag, som rigspolitichef Thorkild Fogde under et arrangement hos Institut for Menneskerettigheder på Folkemødet på Bornholm afviste, at danske politi benytter sig af ulovlig etnisk profilering, blev partileder for Frie Grønne Sikandar Siddique udsat for netop det på Folkemødet.

Det mener i hvert fald hovedpersonen selv.

Sikandar Siddique vil nu klage over politiet, som han mener har udsat ham etnisk profilering og ulovlig forskelsbehandling på baggrund af hans etnicitet og hudfarve.

»Der er ingen tvivl om, at jeg vil klage over politiet, når vi kommer tilbage fra Folkemødet,« siger Sikandar Siddique.

Fredag blev Sikandar Siddique, hans lillebror og en ven, som alle er mørke i huden, stoppet af gående politibetjente i Allinge og bedt om at oplyse navn og personnummer.

Det skete, efter at der torsdag aften havde været tumult under en partilederdebat på DRs scene, hvor klimaaktivister afbrød arrangementet.

»Jeg vil gerne høre politiet, hvorfor de stoppede mig. Hvad er det, der gør, at de stopper lige præcis mig ud af så mange mennesker, der er på Folkemødet. Hvilken mistanke er det, de har, der gør, at de mener, at jeg skal stoppes?« siger Sikandar Siddique og tilføjer:

»Det var jo ikke Søren Pape, Pia Olsen Dyhr, Pernille Vermund eller Morten Messerschmidt de stoppede, vel? Hvorfor er det mig, min ven og min bror, de stopper? Det vil jeg gerne vide.«

Politisk leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique. Foto: Ida Marie Odgaard

Sikandar Siddique påpeger, at Institut for Menneskerettigheder for nylig har udgivet en rapport om såkaldt etnisk profilering i dansk politi.

Rapporten dokumenterer, at etniske minoriteter oftere end etniske danskere bliver anholdt og sigtet i sager, som enten droppes eller ender med frifindelse.

»Når politiets møder med danskere med minoritetsbaggrund og etniske danskere falder forskelligt ud, er der et problem. Politiets ledelse bør aktivt sætte ind for at modvirke risikoen for etnisk profilering,« lød det fra Rasmus Brygger, der leder Institut for Menneskerettigheders arbejde med etnicitet, da rapporten udkom.

Institut for Menneskerettigheder gør opmærksom på, at der er tale om etnisk profilering, hvis politiet bruger hudfarve, sprog, religion, race, national eller etnisk oprindelse i deres arbejde, uden at der er nogen objektiv eller rimelig grund til det.

Sikandar Siddique mener, at hans sag er et soleklart eksempel på etnisk profilering og ulovlig forskelsbehandling på baggrund af netop hans hudfarve og etnicitet.

»Er man brun mand i Danmark, så kender man fænomenet. Det er problematisk, for det betyder, at unge med anden etnisk baggrund møder et mere fjendtligt politi end etnisk danske unge. Det er ødelæggende og en samfundsudfordring. Det bør politiet og regeringen tage alvorligt.«

Selvom der i dansk ret findes flere forbud mod diskrimination, som også gælder i mødet med politiet, viser en analyse fra Institut for Menneskerettigheder, at lovgivningen er mudret og uklar.

Dansk lovgivning indeholder nemlig ikke et klart og utvetydigt forbud mod etnisk diskrimination i politiets daglige arbejde.

»Det står ikke eksplicit i dansk lovgivning, selvom det er ulovligt. Derfor anbefalede vi også i forbindelse med vores rapport, at det skrives klart ind i lovgivningen, at etnisk profilering er ulovligt,« siger Rasmus Brygger til B.T.

Klager over etnisk profilering skal ifølge Institut for Menneskerettigheder indbringes for politidirektøren.

Bornholms Politi skrev fredag eftermiddag på Twitter, at de er opmærksomme på sagen og ‘undersøger de nærmere omstændigheder.’

Sikandar Siddique oplyser lørdag formiddag til B.T., at han ikke er blevet kontaktet af politiet efterfølgende. Bornholms Politi oplyser lørdag formiddag til B.T., at politiet ikke har yderligere at tilføje på nuværende tidspunkt.