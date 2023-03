Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er blevet skrevet rapporter og bøger om Mette Frederiksens håndtering af coronakrisen, men en helt central brik mangler stadig i puslespillet.

I dag, på treårsdagen for den historiske nedlukning af Danmark 11. marts 2020, kan B.T. nu afdække nye detaljer, der belaster Mette Frederiksen og på ny rejser anklager mod hende fra partiledere.

For ingen har hidtil kunnet afdække, hvorvidt Statsministeriet var informeret om en mail fra Søren Brostrøm, hvori han direkte advarede mod regeringens konkrete planer om en stor nedlukning af samfundet.

Søren Brostrøm, direktøren for landets øverste sundhedsfaglige myndighed, skrev, at det var et alt for stort skridt at tage på det tidspunkt.

Han sendte mailen blot syv timer før det pressemøde, hvor Mette Frederiksen gav en forklaring i strid med budskabet i Brostrøms mail: Hun sagde, at det var »myndighedernes anbefaling« at gennemføre nedlukningen.

Nu kan B.T. afsløre, at Mette Frederiksens departementschef Barbara Bertelsen blev orienteret om Brostrøms mail på et møde sent om eftermiddagen 11. marts 2020, det vil sige et par timer før pressemødet. Det fortæller kilder tæt på forløbet.

»De her oplysninger er alvorlige. Hvis Mette Frederiksen har været vidende om, at Brostrøm frarådede en stor nedlukning, har hun talt usandt på pressemødet,« siger gruppeformand for Danmarksdemokraterne Peter Skaarup.

Mødet om eftermiddagen 11. marts 2020 foregik i Statsministeriet. Her deltog den daværende faglige direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, og daværende departementschef i Sundhedsministeriet Per Okkels.

De havde begge modtaget Søren Brostrøms mail kl. 13.27 samme dag (se den i bunden af artiklen).

Det var Per Okkels, der gav Barbara Bertelsen en mundtlig orientering om Søren Brostrøms mail.

Brostrøms rådgivning passede dårligt med regeringens planer om en nedlukning. Til gengæld bakkede Kåre Mølbak op om at gennemføre en nedlukning af samfundet.

Men selvom Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen leverede modsatrettet rådgivning, brugte Mette Frederiksen alligevel myndighederne som argument for at lukke landet, da hun på pressemødet om aftenen sagde:

»Og derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned.«

Spørgsmålet er nu, om Barbara Bertelsen videregav indholdet af Brostrøms mail til Mette Frederiksen.

Det vil hverken hun eller Mette Frederiksen svare på, selvom B.T. har forsøgt at få besvaret spørgsmålene i en uge.

Se spørgsmålene: Det vil de ikke svare på Spørgsmål til Barbara Bertelsen: Orienterede du statsminister Mette Frederiksen om indholdet af mailen?

Hvis nej, har du så overholdt embedsmændenes centrale pligter? Spørgsmål til Mette Frederiksen: Blev du orienteret af Barbara Bertelsen om indholdet af Søren Brostrøms mail?

Det er ikke rigtigt, at det var myndighedernes (i flertal) anbefaling. Hvorfor gav du dette indtryk over for befolkningen? I stedet for at besvare spørgsmålene henviser Statsministeriet til Mette Frederiksens udtalelser på dette samråd om sagen for tre år siden.

På grund af Mette Frederiksens modvilje mod at svare, forsøgte B.T. igen at få svar, da statsministeren torsdag præsenterede en ny minister på Amalienborg Slotsplads. Hør Mette Frederiksens svar i videoen øverst i artiklen.

Ifølge eksperter er der dog ingen tvivl om, at det var Barbara Bertelsens pligt at give Brostrøms rådgivning videre til statsministeren.

»Det er helt klart departementschefens opgave at videregive vigtige oplysninger, som denne vurdering fra Brostrøm, til statsministeren forud for en så vidtrækkende strategisk beslutning,« siger Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Syddansk Universitet.

Bente Hagelund, jurist og forfatter til lærebøger om forvaltningsret, er enig.

»Hvis hun ikke har gjort det, har hun ikke overholdt sine pligter som embedsmand,« siger hun og tilføjer:

»Konsekvensen af ikke at overholde sine pligter som embedsmand er, at man kan komme i tjenstligt forhør. Men det kræver jo, at enten Mette Frederiksen eller Folketinget vil undersøge det.«

Derfor er det ny viden Der er skrevet både bøger og rapporter om regeringens håndtering af coronakrisen, men denne historie har aldrig været fremme. I rapporten 'Håndteringen af Covid-19 i foråret 2020' fremgår det på side 217, at det ikke uddybes, om Per Okkels videreformidlede Søren Brostrøms mail til regeringen: »Det er heller ikke uddybet, hvorvidt departementschefens (Per Okkels, red.) formulering om proportionalitetsprincippet skal forstås sådan, at han over for regeringen har undladt at videreformidle Sundhedsstyrelsens manglende opbakning til de foreslåede tiltag.« I bogen 'Det første år' om Mette Frederiksens første år som statsminister er mødet 11. marts beskrevet. Men det fremgår ikke af bogen, at Per Okkels gav Barbara Bertelsen en mundtlig orientering om Søren Brostrøms mail ved mødet. Til gengæld står der i bogen, at Per Okkels undlod at sende mailen videre til nogen.

På Christiansborg kræver en række partier, at Mette Frederiksen i regi af Folketinget skal svare på, om hun blev orienteret om Brostrøms mail.

»Det er naturligvis rystende, hvis Mette Frederiksen har været bekendt med indholdet af den mail,« siger Morten Messerschmidt, formand for DF.

Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance, stemmer i:

»Den her historie er en indikation af, at Mette Frederiksen talte mod bedre vidende, da hun påstod, at myndighederne havde anbefalet en nedlukning af landet. Når statsministeren er villig til at bruge usandheder som løftestang for sin politik, tærer det på tilliden til folkestyret.«

På venstrefløjen har Enhedslisten dog givet op i forhold til at få Mette Frederiksen til at svare.

Sundhedsordfører Peder Hvelplund har tidligere forsøgt at få svar på, hvorfor Mette Frederiksen sagde »myndighedernes anbefaling« på pressemødet. Han regner dog ikke med, at statsministeren vil levere nye svar i sagen:



»Vi har spurgt mange gange, om statsministeren har haft den viden, det kommer vi nok ikke nærmere.«