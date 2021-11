Bilen var pakket med flyers, der skulle deles ud på Bispetorv i Aarhus sammen med Pernille Vermund.

Men da Nye Borgerliges spidskandidat i Aarhus, Henrik Arens, kom hen til sin bil lørdag formiddag, der holdt parkeret ved Skovbrynet mellem Tangkrogen og Tivoli, blev han mødt af et voldsomt syn.

'RACIST' stod der skrevet stort på siden af bilen, ligesom der var malet flere hagekors med sølv spraymaling.

»Der kan man godt sige, at jeg blev noget arrig og tosset. Det tog lige noget tid, før blodtrykket faldt ned igen,« siger Henrik Arens til B.T.

For tre-fire uger siden fik han sat Nye Borgerlige-reklamer på bilen i forbindelse med valgkampen, og det er det, der har motiveret gerningsmændene, siger spidskandidaten selv.

Det er nemlig ikke første gang, at bilen bliver udsat for hærværk. Den sidste måneds tid har han også oplevet, at der er blevet smurt yoghurt eller andre madvarer udover bilen.

Det er først, efter Henrik Arens har fået Nye Borgerlige-reklamer på bilen, at han har oplevet hærværk. Foto: Privatfoto Vis mere Det er først, efter Henrik Arens har fået Nye Borgerlige-reklamer på bilen, at han har oplevet hærværk. Foto: Privatfoto

Byrådskandidaten mener, at gerningsmændene denne gang har handlet ud fra fordomme om partiet, han stiller op for.

»De tror, Nye Borgerlige er et parti for nazister. Men det er træls, for jeg er ikke racist eller nazist, og folk kender tydeligvis ikke vores politik,« siger han.

Henrik Arens ringede hurtigt til politiet, der sendte en patrulje til stedet. Betjentene tog billeder af bilen, men selv vurderer Henrik Arens, at det bliver svært at finde gerningsmændene.

Og midt i valgkampen er der ikke tid til at holde pause. Der skulle som sagt deles flyers ud, så han kørte alligevel i bilen mod Bispetorv og Pernille Vermund.

»Det er møgtræls. Uanset hvilket parti man kommer fra, så er det ikke okay. Det er helt okay at være uenig, det er jeg selv med mange andre politikere, men jeg kunne aldrig finde på at ødelægge nogens plakater eller lave andet hærværk.«

I ny og næ får Henrik Arens også kommentarer på Facebook om, at han er racist eller nacist. Foto: Privatfoto Vis mere I ny og næ får Henrik Arens også kommentarer på Facebook om, at han er racist eller nacist. Foto: Privatfoto

Byrådskandidaten ser det dog ikke som en personlig trussel, men snarere som et symbol på, at nogle ikke ved, hvordan man diskuterer.

»Det er åbenbart prisen, man skal betale for at engagere sig i lokalpolitik og demokratiet generelt,« siger han.

Bilen skal nu formentlig omlakeres eller poleres, så han kan slippe af med den nye 'udsmykning'.