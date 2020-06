»Nu sender jeres støtte Inger helt op at flyve!«

Sådan står der i en støtteannonce, som Nye Borgerlige har fået indtrykket i flere lokale og regionale aviser fredag. Her fremgår det, at et 100 kvadratmeter stort banner med teksten 'Danskerne støtter Støjberg’ i næste uge vil flyve rundt i store dele af landet.

Det oplyser partiet på hjemmesiden, der er lavet i forbindelse med indsamlingen. Torsdag aften har B.T. så talt med Pernille Vermund om den nyeste støtteerklæring.

»Vi sender et banner i luften, fordi vi er nødt til at tage den her kampagne til nye højder. Aviskampagnen var en stor succes. Og så fik vi idéen om et fly, fordi Inger i sin valgkamp selv brugte det, så selvfølgelig skal Inger på vingerne,« fortæller Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, til B.T.

Vejrudsigten har udskudt den planlagte flyvning i weekenden. Men mandag, tirsdag og onsdag flyver ‘Danskerne støtter Støjberg’-flyet rundt i store dele af Danmark med et 100 kvadratmeter stort banner. Nedenstående støtteannonce er i flere lokale og regionale aviser fredag. #dkpol pic.twitter.com/lBZesfSp80 — Mads Wibeck-Nilsson (@MadsWibeck) June 18, 2020

Den nyeste støtteerklæring sker et par uger efter, at Nye Borgerlige fik indrykket en anden annonce, der ramte flere af landets store aviser. Her blev læserne mødt af et forsvar for Inger Støjberg (V), der lige nu undersøges for, om hun bevidst instruerede ansatte i Udlændinge- og Integrationsministeriet til at bryde loven.

Den blev indrykket, efter Pernille Vermund og Nye Borgerlige havde fået indsamlet en kvart million kroner fra borgere.

Et tal, der nu er steget. Formanden oplyser således til B.T., at indsamlingen har rundet 480.000 kroner.

Og det er den støtte fra danskerne, der har gjort det muligt for partiet at sende et fly i luften. Mandag, tirsdag og onsdag i næste uge vil flyet med det store banner således kunne ses flere steder i det danske luftrum.

Nye Borgerliges Pernille Vermund sender nu et fly i luften til støtte for Inger Støjberg. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Nye Borgerliges Pernille Vermund sender nu et fly i luften til støtte for Inger Støjberg. Foto: Niels Christian Vilmann

Hvorfor er der brug for at støtte Inger Støjberg på den måde, I gør?

»Fordi kampen for friheden er vigtig. For ligestillingen og for vores danske værdier. Vi støtter Inger, fordi vi ønsker et Danmark baseret på danske værdier med respekt for frihed og ligestilling mellem kønnene. Islamiske værdier skal ikke have indflydelse i samfundet, og lige nu kæmper Inger en ensom kamp, som vi skylder at støtte.«

Men er det ikke fair nok at undersøge, om magthavere har fulgt loven?

»Jo, det er sådan et demokrati er, men jeg konstaterer bare, at da Inger var minister, havde hun et flertal bag sig, der havde tillid til, at hun havde forvaltet sit embede efter alle lovens regler. Vi baserer ledelsen af vores land på, at dem, der bakker op om regeringen, har tillid til ministeren.«

Hun er meget glad og taknemmelig over det her, men vi har ikke diskuteret partiskifte. Pernille Vermund

»Det flertal, som havde peget på Inger, havde tillid, og det er åbentlyst, at det her er politisk motiveret, fordi der nu er et andet flertal, som ikke bryder sig om Ingers politik.«

Men hvorfor er det Nye Borgerliges formand, der skal gå ud og støtte en Venstre-politiker? Er det ikke bare en charmeoffensiv fra jeres side for at få Inger Støjberg til at skifte over til jer?

»Nej, det er det ikke. I virkeligheden er det nemmere for mig, at støtte Inger offentlig end det er for så mange andre partier. Vi siger, hvad vi mener om det og tager de verbale tæsk, der kommer. Og der er de etablerede partier nok bare lidt mere tilbageholdende af frygt for at sige noget forkert,« siger Pernille Vermund.

Hvad siger Inger Støjberg selv til det her flybanner? I har ikke diskuteret et eventuelt partiskifte, når I nu går ud på den her måde og støtter hende?

»Hun er meget glad og taknemmelig over det her, men vi har ikke diskuteret partiskifte. Jeg tror, det varmer hende, for det er ret slidsomt at gå igennem det, hun går igennem i øjeblikket. Hun fortjener støtte og opbakning fra dem, der tror på, at danske værdier og frihed også skal gælde på asylcentrene.«

Mens der er dem, der støtter den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, så er der også dem, der ikke gør.

Der er således blevet oprettet en facebook-gruppe med navnet 'Danskerne støtter IKKE Støjberg.' En gruppe, hvor lidt over 179.000 personer i skrivende stund har meldt sig ind. Gruppen er oprettet som en reaktion på Nye Borgerliges indsamling til støtte for Inger Støjberg.

De næste afhøringer i Instrukskommissionen finder sted på fredag. Her skal blandt andet tidligere justitsminister Søren Pind (V) afhøres.