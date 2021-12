Nu skal EU tage stilling til, om det overhovedet er tilladt for de danske banker at opkræve de omstridte minusrenter af kunderne.

Finanstilsynet har således nu tænkt sig at spørge EU-Kommission til råds.

Sådan skriver TV 2.

Det sker, efter længere tids kritik fra ikke kun bankkunder, men også flere politikere og ministre – og ikke mindst efter at Finanstilsynet for næsten to år siden ellers sagde ja til, at bankerne gerne måtte opkræve negative renter på indlån.

I de seneste dage er der dog for alvor rejst tvivl om, hvorvidt det overhovedet er lovligt. Senest er det kommet frem, at interne dokumenter har vist, at jurister hos Forbrugerombudsmanden i hele forløbet har rejst tvivl om Finanstilsynets blåstempling. Allerede i februar 2020 var der kontakt om emnet mellem de to instanser.

De nye oplysninger har igen fået politikere på Christiansborg til at kritisere Finanstilsynets ageren.

Både SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti kræver derfor en redegørelse fra erhvervsminister Simon Kollerup for at kastet lys over sagen.

»Det er helt vildt, at Finanstilsynet har ligget inde med den her viden i knap to år, uden at de tilsyneladende har reageret på det,« som erhvervsordfører hos SF, Lisbeth Bech-Nielsen, siger.

Simon Kollerup konstaterer i et mailsvar, at han vil sørge for, at Finanstilsynet giver svar på de spørgsmål, der måtte være.

Han har i øvrigt selv flere gange været særdeles kritisk over for bankernes minusrenter:

'Det kan ikke blive ved på denne her måde. Bankerne nærmest snubler over hinanden over de seneste måneder, hvor de har rykket på grænsen, så flere og flere danskere skal betale penge for at have deres egne penge stående i banken,' skrev han på Facebook i foråret.

Finanstilsynet afviser over for TV 2 at stille op til interview, men i en mail lyder det fra direktør Jesper Berg, at man nu vil tage kontakt til EU-Kommissionen, fordi »reglerne åbenbart kan fortolkes forskelligt«.

Jyske Bank var først med at indføre de negative renter tilbage i august 2019, og siden har næsten alle andre banker i Danmark valgt at gøre det samme. Samtidig er beløbsgrænsen for, hvornår bankerne har opkrævet minusrenter, også faldet og faldet.