Der er mange ting at se til med en lille ny. For de nybagte forældre, hvis øjesten kommer til verden på Aalborgs nye supersygehus, bliver turen til barselshotellet op mod 20 minutter lang på bagsædet af en bil.

Det nye sygehus i Aalborg Øst får nemlig ikke noget barselshotel.

»Det er mig en gåde.«

Venstres rådmand og spidskandidat til efterårets regionsrådsvalg, Mads Duedahl, med sine to børn. Vis mere Venstres rådmand og spidskandidat til efterårets regionsrådsvalg, Mads Duedahl, med sine to børn.

Sådan lyder den krasse kritik fra Venstres spidskandidat til regionalvalget, Mads Duedahl. Han tordner mod regionens sygehusbyggeri, der betyder, at nybagte forældre og deres nyfødte skal fragtes ti kilometer fra fødegangen til barselshotellet.

I dag ligger kontroller, amning og for forældre trygheden i at være tæt på professionelle de første to-tre dage af et nyfødt barns liv kun én etage adskilt på Aalborg Sygehus Nord. Det har Mads Duedahl oplevet på egen forælderkrop.

»Nu bygger vi et nyt såkaldt 'super'-sygehus, og så kan jeg ikke forstå, man ikke investerer i nye rammer. Jeg var så glad for, at vi stod i en situation, hvor vores datter potentielt kunne få varige mén, men heldigvis med barselshotellet én etage nedenunder.«

Derfor vækker det ekstra harme hos Mads Duedahl, som udover at være spidskandidat er nuværende kulturrådmand:

Mads Duedahls kone Anna foran Aalborg Universitetshospitals fødeafdeling. Når det kommende supersygehus åbner i Aalborg Øst, forbliver barselshotellet på den nuværende matrikel i Reberbansgade. Vis mere Mads Duedahls kone Anna foran Aalborg Universitetshospitals fødeafdeling. Når det kommende supersygehus åbner i Aalborg Øst, forbliver barselshotellet på den nuværende matrikel i Reberbansgade.

»Alle nybagte forældre fortjener en tryg start – og det får man på et barselshotel, hvor der er ro, nærhed og professionel hjælp lige ved hånden. Et nyt supersygehus uden et barselshotel, synes jeg, er direkte hensynsløst over for kommende forældre.«

Det har været kendt siden 2015, at sygehuset ikke ledsages af et barselshotel. Samtidig har sygehuset været omgivet af flere kæmpemæssige budgetoverskridelser og forsinkelser. Mads Duedahl mener, der er tale om et 'andenrangstilbud' til de fødende:

»Der er kæmpe forskel på 2015 og nu, hvor Mette Frederiksen er kommet til, fordi hun har lovet det. Planen i 2015 er overhalet af virkeligheden, og jeg mener ikke, regionrådsformanden lever op til sin statsministers løfte,« siger Mads Duedahl om Ulla Astmans partikollegas valgløfte.

Statsministeren vil nemlig garantere alle nybagte mødre mulighed for to dage på hospitalet.

Ulla Astman, regionrådsformand (S) for Region Nordjylland, kritiseres for ikke at have prioriteret et barselshotel på det nye sygehus. Mads Duedahl, Venstres spidskandidat, kalder det »en gåde«. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger Vis mere Ulla Astman, regionrådsformand (S) for Region Nordjylland, kritiseres for ikke at have prioriteret et barselshotel på det nye sygehus. Mads Duedahl, Venstres spidskandidat, kalder det »en gåde«. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger

Mads Duedahl, der i øjeblikket er rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen, garanterer selv et barselssygehus ved samme matrikel i Aalborg Øst som det nye supersygehus – spidskandidaten vil finde pengene ved at skære på regionens konsulenter og luge ud i antallet af ledelseslag på sygehuset.