Aftalen om byggeri på Amager Fælled er politisk bred. Men nu får aftalepartierne en bredside af deres egne vælgere.

I en ny undersøgelse fra Epinion slår vælgerne fast, at de mener, at byggeriet er en dårlig idé

Hovedparten af vælgerne hos hver af de seks aftalepartier S, V, RV, K, SF og DF, svarer, at de er »helt« eller »delvist uenige« i beslutningen om at bygge på Amager Fælled.

Ud af alle undersøgelsens 516 respondenter svarer 67 procent, på tværs af alle partier, at de er »helt« eller »delvist uenige« i beslutningen, mens kun 18 procent er »helt« eller »delvist enige« i, at der skal bygges på Amager Fælled.

Er du enig i, at der skal bygges på Amager Fælled?

Nogle af partierne har rykket sig på området siden aftalens indgåelse, mens andre holder fast.

B.T. København har forholdt alle seks aftalepartier undersøgelsens resultater og forsøgt at få en kommentar.

Fire partier er vendt tilbage.

I Venstre ser man undersøgelsens besvarelser som et tegn på, at København måske er ved at nå sin grænse for, hvor stor byen kan bygges.

Målingen: Så uenige er vælgerne med deres partier Respondenterne har skulle forholde sig til følgende udsagn: Hvor enig eller uenig er du i beslutningen om at bygge på Amager Fælled? Socialdemokratiet-vælgere: 58 % er helt eller delvist uenige. 25 % er helt eller delvist enige. Venstre-vælgere: 51% er helt eller delvist uenige. 35 % er helt eller delvist enige. Radikale Venstre-vælgere: 68 % er helt eller delvist uenige. 16 % er helt eller delvist enige. Konservative-vælgere: 49 % er helt eller delvist uenige. 25 % er helt eller delvist enige. SF-vælgere: 70 % er helt eller delvist uenige. 14 % er helt eller delvist enige. Dansk Folkeparti-vælgere: 78 % er helt eller delvist uenige. 22 % er helt eller delvist enige. 516 respondenter har besvaret undersøgelsen, dermed er tallene for nogle af partierne være forbundet med en vis usikkerhed. I alt er 67 % helt eller delvist uenige og 18 % helt eller delvist enige. Undersøgelsen er udarbejdet af Epinion på vegne af Danmarks Naturfredningsforening.

Tallene får dog ikke partiet til at skifte kurs.

»Det får mig ikke til at ændre mening om det her konkrete projekt. Vi har allerede været med til at flytte stedet for byggeriet til det nuværende sted, hvor det går mindre ud over biodiversiteten,« fortæller Venstres medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, Jens-Kritstian Lütken.

Overborgmesterpartiet Socialdemokratiet forstår, at deres vælgere er ærgerlige over, at der bygges på fælleden, men for dem er det en balancegang, hvor man må prioritere.

»Det er en gammel aftale som vi har arvet, og det er en svær sag hvor man skal balancere mellem grønne områder om boliger til rimelige priser som er noget vi virkelig mangler i København.

Vi freder 95 % af naturområdet, og bygger samtidig nye seniorer, ungdoms- og familieboliger. Vi får ligeledes også nye vuggestuer og børnehaver,« siger Andreas Keil, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Socialdemokratiet.

SF har flere gange meldt ud, at man er gået med i aftalen på trods af, at man er i mod byggeri på Amager Fælled. Derfor overrasker vælgernes uenighed ikke partiet.

»Man skal gøre en sort aftale grønnere. Også selvom den ikke ender med at blive så grøn, som hvis man selv kunne bestemme. Vi sørgede for, at der bliver bygget mindre på Amager Fælled arealmæssigt, og at der bliver bygget i træ, hvilket er mere bæredygtigt,« siger Klaus Mygind (SF), der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget, til B.T.

Dansk Folkeparti sprang tidligere på året fra aftalen og skabte dermed usikkerhed om byggeriet.

Partiets spidskandidat Finn Rudaizky vil bruge målingen til at presse flere partier til at gå ud af aftalen. Han er overbevist om, at aftalen ikke bliver ført ud i livet.

»Tallene passer fint med vores nye beslutning. Vi har fået bekræftet, at vi er i overensstemmelse med vores vælgere. Målingen giver os lyst til at presse Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre. De er ikke længere tungen på vægtskålen. Det er er spørgsmål om tid, før aftalen ikke eksisterer længere,« siger Finn Rudaizky til B.T.

Mandag fik fremtidigt byggeri på Amager Fælled endnu et hak i tuden, da foreningen Amager Fælleds Venner afleverede en underskriftindsamling med hele 52.000 underskrifter, der kræver en folkeafstemning om byggeriet på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen.

Vælgerne fra Radikale Venstre og Konservative er ifølge undersøgelsen også overordnet set uenige med byggeriet på Amager Fælled. Partierne har imidlertid ikke svaret på B.T.s henvendelse i skrivende stund.