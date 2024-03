Offentligheden får formentlig aldrig svar på, hvorfor Mette Frederiksen valgte at trække en advarsel til Barbara Bertelsen tilbage.

Efter næsten et års ventetid er der nemlig nu landet et svar fra Folketingets Ombudsmand.

Den giver Statsministeriet medhold i, at ministeriet ikke er forpligtede til at give offentligheden indsigt i, hvorfor man mener, at Barbara Bertelsen alligevel ikke skulle have en advarsel for sin rolle i minksagen.

Det vakte stor opmærksomhed, da Statsministeriet den 23. marts sidste år i en pressemeddelelse offentliggjorde, at man trak advarslen til Barbara Bertelsen tilbage.

Her skrev ministeriet, at man havde fulgte en indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der havde fået rådgivning fra Kammeradvokaten.

B.T. har gentagne gange forsøgt at få indsigt i den juridiske vurdering, som Statsministeriet bruger som begrundelse for at trække advarslen til Barbara Bertelsen tilbage.

Men ifølge den nye afgørelse fra Ombudsmanden behøver Statsministeriet og Mette Frederiksen altså ikke af udlevere den juridiske begrundelse for, hvorfor man trak advarslen tilbage.

Barbara Bertelsen fik i første omgang hård kritik, da Minkkommisionen den 30. juni 2022 udgav sin beretning. Kommissionen var blevet sat til at kulegrave, hvad der skete, da regeringen, uden at have lovhjemmel på plads, på et pressemøde sagde, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Kommissionen vurderede, at Barbara Bertelsen havde medvirket til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med det afgørende pressemøde den 4. november 2020.

Konklusionen dengang var hård.

»Kommissionen finder samlet set, at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar.«

Mette Frederiksen henviste i marts 2023 til at hun havde valgte at følge indstillingen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, da hun forklarede, hvorfor hun trak advarslen til Barbara Bertelsen tilbage.

