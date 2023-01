Lyt til artiklen

Regeringen har indtil nu sat hårdt mod hårdt i spørgsmålet om store bededag.

Senest har forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen meldt ud, at folketingets partier skal acceptere afskaffelsen af en helligdag, hvis de vil være med i de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig.

Regeringen har også givet partierne bag Det Nationale Kompromis, som i første omgang vedtog at nå NATO-målsætningen om at øge forsvarsudgifterne til to procent af BNP i 2033, til på fredag til at godkende forslaget om at sløjfe store bededag som helligdag.

Men det vil partierne ikke være med til, og nu må det være nok med regeringens 'mafiametoder'.

Sådan lyder det nu en opsigtsvækkende fælles erklæring fra alle folketingets partier udenom regeringen.



Partierne vil under ingen omstændigheder acceptere regeringens krav om, at de skal acceptere afskaffelsen af store bededag for at få en adgangsbillet til de politiske forhandlinger om et nyt forsvarsforlig.

Det er en decideret krigserklæring til regeringen fra resten af Folketinget, lyder det fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»Det er en stirrekonkurrence mod regeringen lige nu om hvem, der først bøjer af. Regeringens analyse er, at SF, Liberal Alliance, Konservative og De Radikale ikke kan holde til at sidde uden for et forsvarsforlig, fordi det er partier, der gerne vil vise, de kan tage ansvar,« siger Joachim B. olsen.

»Omvendt er deres analyse, at regeringen ikke kan holde til at lave et smalt forsvarsforlig. Målingerne viser allerede nu, at regeringen ikke har flertal efter et valg, så det vil være uholdbart at lave et smalt forlig.«

Den nye erklæring fra en samlet opposition er et markant signal om, de ikke længere vil være med til at regeringen kører sololøb og presser dem i spørgsmålet om store bededag.

»Der er maksimalt pres på regeringen lige nu. Så godt som alle er imod regerings plan. Bare her til formiddag har vi set, at fagbevægelsen opfordrer til en folkeafstemning om store bededag. Det er vildt,« siger han.

Dermed er der lagt op til et regulært politisk showdown de kommende dage.

»Oppositionen får svært ved at give sig efter den her udmelding. Det er jo første gang, de er gået sammen og det sender et stærkt signal. Det vil være skidt for dem, hvis de ikke kan stå fast,« siger Joachim B. Olsen.

Det helt store spørgsmål er derfor, om regeringen er parat til at bøje af og opgive store bededags-forslaget.

»Jeg vil vurdere, at de godt kan komme værdigt ud af at droppe forslaget, fordi alle vitterligt er imod det. Samtidig kunne regeringen undslippe nogle af beskyldningerne om magtfuldkommenhed, hvis de lytter til kritikken. Spørgsmålet er, om de vil stå fast på deres hidtidige analyse af, at det vil signalere svaghed.«

