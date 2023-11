Det var en »målløs« Folketingsgruppe fra Moderaterne, der fredag fik bekræftet det rygte, som har floreret på nettet den seneste måned.

Folketingsmedlem Mike Fonseca har et forhold til en kun 15-årig pige, og det har han haft i nogle måneder.

Det førte til, at han er blevet smidt ud af partiet. Han fortsætter til at starte med som løsgænger i Folketinget.

Nu reagerer partiets politiske ordfører, Monika Rubin. I et opslag på Facebook, skriver Monika Rubin, at hun i dag er til fødselsdag ved sin 16-årige kusine. Midt i fødselsdagsfejringen var emnet endt på 'ham der KlammeMike'.

'Øv, for en knude i maven! Og øv for nogle grimme billeder på nethinden, af en stor og fuldvoksen mand, i seng med min kusine. Og øv, at vi har haft en mand i folketingsgruppen, der mener, at det som voksen er helt ok at bruge sin status og erfaring til at forføre et ungt menneske – ja jo et barn. Hun er et helt år yngre end min kusine! Det er simpelthen så langt over grænsen!,' skriver Monika Rubin.

Nyheden om folketingsmedlemmet forhold til folkeskoleeleven er blevet mødt med kraftig fordømmelse fra flere sider, og den linje følger Moderaternes politiske ordfører.

Mike Fonseca har sygemeldt sig i to uger efter forholdet blev offentlig kendt. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Mike Fonseca har sygemeldt sig i to uger efter forholdet blev offentlig kendt. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

I opslaget beskriver Monika Rubin forholdet som et eksempel på grooming og henviser til Red Barnets definition, der lyder således:

'Grooming beskriver en proces, hvor en krænker opbygger en relation til et barn med henblik på at få barnet til (tilsyneladende frivilligt) at indgå i aktiviteter, der skal tilfredsstille krænkeren. Begrebet anvendes altså om en seksuel krænkers manipulation af et barn.'

Grooming blev gjort ulovligt for få måneder siden, og kan straffes med op til to års fængsel.

Ifølge Mike Fonseca og pigens forældre er der samtykke til forholdet.

Monika Rubin (M) retter en skarp kritik mod Mike Fonseca. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Monika Rubin (M) retter en skarp kritik mod Mike Fonseca. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

B.T. har spurgt Monika Rubin, hvad der ligger til grund for, at hun uden forbehold kan beskrive Mike Fonsecas forhold som et eksempel på grooming. Hun havde ikke mulighed for at stille op til interview, men i en sms skriver hun:

'I forhold til min brug af ordet grooming, hentyder jeg til, at pigen kun lige er gået ud af 8. klasse og derfor i min verden stadig er et barn,' skriver Monika Rubin. Ifølge Ekstra Bladet er Mike Fonseca kommet i pigens hjem i flere år, hvilket Rubin mener, er udtryk for at hendes ordbrug er korrekt.

'Jeg synes, Mike har et helt forskruet syn på, hvem man som fuldvoksen mand i en magtposition kan have et såkaldt forhold til,' skriver hun videre.

Mike Fonseca er i øjeblikket på sygeorlov fra Folketinget, og hvis det stod til Monika Rubin, så burde han ikke vende tilbage til Christiansborg.

'Jeg er så vred! Og skuffet over, at han så samtidig mener, at han er en god repræsentant for den danske befolkning, når han har så forskruet en tilgang til unge mennesker og deres seksualitet. Det er simpelthen en hån mod folkestyret!' skriver hun i opslaget.

Mike Fonseca udtalte selv fredag, at han muligvis kunne se sig selv i tre andre partier. Ingen af de tre partier vil dog have ham. Det kan du læse mere om her.

