Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Trods massivt fokus på hurtigere erstatning til minkavlerne er der nu igen forsinkelser.

Først skulle 25 prøvesager om erstatning være klar i påsken 2022.

Så skulle de være klar før nytår.

Men nu er prøvesagerne forsinkede igen. Det oplyser det såkaldte Minksekretariat til B.T.

Der er i alt tale om 25 prøvesager, hvoraf én er blevet sendt til en minkavler i Sønderjylland.

Derefter var det planen, at yderligere fem sager skulle være klar inden nytår.

Men det er altså ikke sket.

»Det har desværre ikke været muligt på grund af sagernes omfang, kompleksitet og hensynet til kalibreringen på tværs af de øvrige prøvesager,« lyder det i et skriftligt svar fra Minksekretariatets kontorchef, Kirsten Thomsen.

Hun oplyser, at minkavlerne vil få afgørelserne i de resterende 24 prøvesager senest i slutningen af februar.

»Der bliver arbejdet hårdt for at reducere sagsbehandlingstiden for alle 1.220 erstatningssager, så minkavlerne kan få deres erstatninger, så hurtigt muligt og på et korrekt grundlag,« lyder det fra Kirsten Thomsen.

Før valget skrev Jyllands Posten, at tidsplanen for erstatning til minkavlerne kan skride med helt op til tre år, så den sidste minkavler først får sin erstatning i 2027.

Det vil sige syv år, efter minkene blev slået ned.

Dertil kommer, at når sekretariatet kommer med deres bud på en prøvesag, så er processen langt fra slut.

Både avlere og Fødevarestyrelsen kan komme med indsigelser før en endelig afgørelse, der så igen kan ankes.

Det har altså fortsat lange udsigter for de enkelte avlere.

»Nu håber vi, at den nye regering får taget fat i det her og kigget på, om man kan få sat speed på de 1220 sager, der mangler. Der er gået to år og to måneder, og enhver kan se, at det er helt urimeligt,« siger Sander Jacobsen, direktør for avlsforhold hos Danske Minkavlere.

Før valget lovede Venstre at sørge for, at minkavlerne senest får erstatningen senest i 2024.

Og da Jakob Ellemann-Jensen droppede Venstres krav om en advokatvurdering i minksagen, kaldte han det »magtpåliggende,« at »minkavlerne kan få deres erstatning og væsentlig hurtigere, end der er lagt op til.«

Regeringen har da også i regeringsgrundlaget også lovet mere tempo.

Her står der:

»Minkavlerne og deres familier har en helt rimelig og berettiget forventning om at kunne komme videre med deres liv, og vi har som samfund behov for, at der med afslutningen af erstatningssagerne sættes et ordentligt og værdigt punktum. Regeringen vil i starten af 2023 præsentere en model, der giver minkavlerne deres erstatninger og acontoudbetalinger hurtigere.«

Det er dog endnu uklart, præcis hvordan det skal ske.

Den tidligere fødevareminister, Rasmus Prehn, oplyste på sin sidste dag på ministerposten til B.T., at han allerede har gjort alt, hvad han kunne, for at skrue tempoet op.

B.T. har siden ministeroverdragelsen midt i december forsøgt at få et interview med den nye minister, Jacob Jensen (V), for at høre, hvad der præcis skal få erstatningen hurtigere ud til avlerne.

Han vil dog ikke stille op til interview, før regeringens model er klar »i starten af 2023,« som der står i regeringsgrundlaget.