Regeringen kan ikke bare lukke øjnene over for øksemanden, der forsøgte at slå Muhammedtegner Kurt Westergaard ihjel.

Det mener De Konservative og Dansk Folkeparti, der vil kalde udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) i samråd.

»Jeg er dybt bekymret for danskernes sikkerhed,« siger Brigitte Jerkel, De Konservatives udlændingeordfører.

B.T. har afdækket, at øksemanden har forladt Danmark. Det er uklart, hvor han befinder sig.

Partierne er bekymrede for, at øksemanden går under radaren og pludselig står i Danmark igen, uden at der er styr på ham.

»Vi taler jo om en mand, der har begået en alvorlig forbrydelse og er villig til at gå ret langt i forhold til det, han gjorde mod Kurt Westergaard,« siger Brigitte Jerkel.

Øksemanden blev idømt ti års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt for terror og drabsforsøg mod Kurt Westergaard.

Øksemanden Mohamed Geele forsøgte at dræbe Muhammedtegner Kurt Westergaard i 2010. Bevæbnet med kniv og økse brød han ind i satiretegnerens hus. Han fik ti års fængsel og udvisning for bestandigt for drabsforsøg og terror. I december 2019 blev han løsladt efter at have afsonet fængselsstraffen. Han kunne ikke sendes til hjem til Somalia, fordi han ifølge Flygtningenævnet ville risikere at være i fare. Derfor kom han på såkaldt tålt ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård. Han har ikke været på udrejsecentret det seneste år, og han er registreret udrejst af Danmark i juni 2022.

I et folketingsspørgsmål har Brigitte Jerkel spurgt udlændinge- og integrationsministeren, hvordan ministeren vil sikre, at øksemanden ikke rejser ind i Danmark igen og udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko.

Ministeren svarer i et nyt folketingssvar, at udviste udlændinge bliver registreret som 'uønsket' i et Schengen-informationssystem, og at han er »tryg« ved, at udlændinge vil blive kontrolleret ved EUs ydre grænser, hvis de forsøger at rejse ind.

Men det svar er ikke godt nok for De Konservative.

»Man kan jo bare læse, at han ikke vil gøre noget, og at han er tryg ved gældende regler. Vi skal have boret det her ud,« siger Brigitte Jerkel.

Øksemanden fulgte sin udvisningsdom og forlod landet. Skal danske myndigheder følge terrordømte personer, der har forladt landet, i flere år frem?

»Jeg vil have styr på, hvor han befinder sig, og hvordan vi sikrer os, at han ikke står her igen. Det er det, jeg vil have svar på fra ministeren,« siger Brigitte Jerkel.

Dansk Folkeparti er enig.

»De ydre grænser er så hullede. Regeringen holder sig for øjnene og håber på, at det hele nok skal gå,« siger retsordfører Peter Kofod (DF).

»Vi kan ikke være tjent med, at der ikke er styr på folk på tålt ophold, og at der ikke er styr på grænserne, så de ikke kan komme ind igen. Regeringen anviser ikke nogen vej for at få styr på det,« siger Peter Kofod.

Før øksemanden udrejste, var han på Kærshovedgård og kunne også bevæge sig frit i Danmark. Hvad er forskellen på det, og at han nu kan bevæge sig frit i udlandet?

»Det store spørgsmål er, hvad vi gør for at holde ham så langt væk fra Danmark som overhovedet muligt og sikre grænserne, så han aldrig nogen sinde får lov til at komme ind igen,« siger Peter Kofod.

Det har ikke været muligt for at få et svar fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek.

