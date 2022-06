Lyt til artiklen

Alle danskere over 50 år vil blive tilbudt et boost med en ny coronavaccine fra 1. oktober. Plejehjemsbeboere vil blive tilbudt samme booster lidt tid før. Omkring midt i september. Det er en del af regeringens coronaplan, som bliver præsenteret 10.00 i Statsministeriet.

Der bliver altså tale om det såkaldte »fjerde stik«.

Det erfarer B.T. fra kilder, der har kendskab til planerne for beredskabet. Folketingets ordførere har været til møde onsdag morgen om det kommende beredskab. Et møde, der nu er afsluttet.

B.T. erfarer desuden, at regeringens plan ikke indeholder konkrete planer for selve sundhedsvæsenets oprustning af personale til at håndtere en eventuel smitte. Altså om intensivafdelingerne skal styrkes, om der skal ansættes flere sygeplejersker til at håndtere corona og den slags.

Det har ellers været efterspurgt blandt Folketingets partier.

De enkelte regioner laver angiveligt planer selv for deres eget beredskab, erfarer B.T..

Det er uvidst hvornår de planer bliver fremlagt.

Statsminister Mette Frederiksen præsenterer regeringens plan for coronaberedskabet på pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet klokken 10.00 onsdag formiddag.

Folketingets partier har i den seneste tid efterspurgt en fuld plan for coronaberedskabet, så Danmark kunne undgå endnu en nedlukning, hvis coronaen rammer hårdere end ventet.

Danmark og resten af Europa er i øjeblikket præget af coronavarianten BA.5, som dog ikke virker alvorligere end omikronvarianten, som var dominerende sidste vinter.

Tirsdag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke, at varianten er den dominerende i Danmark. Kontakttallet er beregnet til 1,1. Det vil sige at epidemien er i stigning i Danmark.

Flere partier, blandt andet Venstre og Konservative, har anklaget regeringen for at smøle med planerne.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har lovet en samlet plan inden sommerferien.

Joachim Hoffmann, overlæge i anæstesi og intensiv medicin på Svendborg Sygehus og medlem af Odense byråd for De Konservative, har tidligere udtrykt stor bekymring for coronaens udvikling i Danmark i det kommende efterår og vinter.

»Jeg er helt overbevist om, at det bliver værre end sidste år. Vi mangler stadig rigtig mange intensivsygeplejersker, og den generelle kapacitet i sundhedsvæsenet er meget presset,« siger Joachim Hoffmann Petersen.

