ANALYSE: Minkskandalen ligner et politisk trafikuheld i langsom gengivelse med Mette Frederiksen bag rattet.

Det er få sager, som kan vende den politiske dynamik på Christiansborg totalt på hovedet. Men minksagen ligner lige nu en skandale, som kan aflive Mette Frederiksens stærke momentum som statsminister.

Med klokkeklare lovbrud, modstridende forklaringer og et hav af slettede sms'er i Statsministeriet er Mette Frederiksen presset fra alle sider, når hun 9. december skal afhøres i Minkkommissionen som det sidste vidne.

De første dage i Minkkommissionen har budt på vidneforklaringer fra centrale embedsmænd, der langt fra frikender Mette Frederiksen. Når det så bliver krydret med afsløringer om, at Mette Frederiksen og hendes tætteste allierede har slettet centrale mink-sms'er – så har man opskriften til en politisk skandale.

Folketingets åbning 2021. Statsminister Mette Frederiksen holder sin åbningstale. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Folketingets åbning 2021. Statsminister Mette Frederiksen holder sin åbningstale. Foto: Søren Bidstrup

Mette Frederiksen har nærmest været uovervindelig som statsminister. Godt hjulpet på vej af en coronakrise og en opposition, som har gjort det til en sport at lave selvmål, har Mette Frederiksen lignet en statsminister, der kunne vinde et kommende valg med hænderne bundet på ryggen.

Men hele den fortælling er i alvorlig fare for at ryge på gulvet for Socialdemokratiet. For første gang siden valget dumpede rød blok ned under 50 procent i en meningsmåling i denne uge.

Og på mange måder kan minksagen få den samme effekt om den skandalesag, som punkterede Lars Løkkes og Venstres enorme optur, mens Thorning sad ved magten.

Det var dengang GGGI-sagen kørte, og Lars Løkkes betalte underbukser og flyrejser på første klasse vendte den politiske dynamik på Christiansborg. Fra at Venstre var løven på den politiske savanne, var partiet pludselig det sårede dyr.

Nu kan det samme ske for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Især fordi historier om slettede sms'er og skjule oplysninger er noget, vælgerne kan forstå. Noget, som kan rokke alvorligt ved det billede af Mette Frederiksen, som Socialdemokratiet har brugt seks år på at tegne i vælgernes hoveder.

For Mette Frederiksen og de øvrige involverede handler det om at holde fast i den fortælling, som blev meldt ud i dagene efter, minksagen eksploderede sidste år: At ansvaret for den manglende lovhjemmel til lå hos embedsværket og Mogens Jensen, der allerede er blevet ofret som minister.

Det mest sprængfarlige har vi dog til gode, når kommissionen forventeligt tager fat i de helt centrale papirer, som blev brugt, da regeringens koordinationsudvalg – anført af Mette Frederiksen – besluttede at aflive minkene.

Kan det frikende Mette Frederiksen, eller bliver det en politisk bombe under statsministeren?

Det endelig svar får vi først til foråret, når Minkkommissionen præsenterer sin konklusion. Og hvis den vurderer, at regeringstoppen handlede med fortsæt, da den brød loven, vil selv regeringens støttepartier – især Enhedslisten – få svært ved lægge en rigsretssag mod statsministeren i graven.



– Anders Leonhard, Politisk redaktør på B.T.