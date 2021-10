Efter 30 dage bliver alle sms'er automatisk slettet.

Det er åbenbart helt normal arbejdsgang i Statsministeriets top, efter det er kommet frem, at både Mette Frederiksen, hendes spindoktor Martin Justesen og departementschefen Barbara Bertelsen har slettet centrale sms-korrespondancer i dagene, hvor minkskandalen buldrede derudaf.

Men fra Mette Frederiksens forgænger i Statsministeriet lyder det nu, at det ikke tidligere har være normal praksis, at statsministeren og de nærmeste rådgivere bare sletter sms'er automatisk.

»Bestemt ikke (normal praksis, red.). Jeg har aldrig om det før,« skriver Lars Løkke Rasmussen til B.T.

Lars Løkke var statsminister fra 2009-2011 og igen fra 2015-2019. Men i den tid er han altså aldrig stødt på, at man slettede sms'er automatisk i Statsministeriet.

Løkkes tidligere justitsminister Søren Pind fortæller dog på sociale medier, at han slettede sms'er hver 14. dag som minister.

'Det var en funktion, jeg selv indstillede. Men har aldrig hørt eller blevet gjort bekendt med, at det skulle være problematisk,' skriver Søren Pind på Twitter.

Lars Løkke er faktisk blevet foreholdt tudsegamle sms'er fra statsministertiden i den samme retssal på Frederiksberg, hvor Minkkommissionen netop nu undersøger Mette Frederiksens ulovlige minkordre.

Martin Justesen (th.) er Mette Frederiksens særlige rådgiver. Foto: Jens Dresling Vis mere Martin Justesen (th.) er Mette Frederiksens særlige rådgiver. Foto: Jens Dresling

For et år siden var Lars Løkke nemlig indkaldt som vidne i Instrukskommissionen, som undersøgte Inger Støjberg for urent trav i sagen om adskillelse af mindreårige asylpar.

Her gik Lars Løkke flere år tilbage i sin telefon for at se, om han havde fået en advarsel fra tidligere justitsminister Søren Pind om sagen i Støjbergs ministerium. Det mente Søren Pind nemlig, at Løkke havde fået.

I retten uddybede Løkke, at han havde gennemsøgt sin telefon, og at han havde sms'er tilbage fra 2012.

Kommissionen undrede sig dog over, at der på Løkkes gamle tjenestetelefon var et mystisk hul i sms-udvekslingerne mellem Løkke og Pind på næsten et år.

Det kunne ifølge kommissionen skyldes enten tekniske fejl, eller at sms'erne var slettet manuelt.

Statsministeriet oplyser, at der kommer en længere udtalelse om de slettede sms'er senere i dag.