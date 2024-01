Socialdemokraterne er nu sat fri til selv at beslutte, om de vil modtage ordener.

Det er tirsdag blevet drøftet på et gruppemøde i den socialdemokratiske folketingsgruppe.

Folketingsmedlemmerne har ikke tidligere været bundet af regler om ordener, men en årelang tradition.

Statsminister Mette Frederiksen har oplyst på gruppemødet tirsdag, at det er op til den enkelte at vurdere, om man vil modtage en orden.

Statsministeren fortæller efter gruppemødet, at tiden er inde til at gøre op med traditionen.

Hun ville selv sige ja til at modtage ordener, men er endnu ikke blevet spurgt, fortæller hun.

Tidligere har hun ellers været meget kritisk overfor Kongehuset.

Efter gruppemødet strøg de resterende socialdemokrater forbi den fremmødte presse uden at ville svare på, om de vil sige ja eller nej til en orden fra Kongehuset.

Men tidligere minister for Socialdemokratiet Mogens Jensen fortalte inden gruppemødet, at han selv ville tage imod en orden, skulle han blive tildelt en.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Og så åbnede han også for muligheden for, at hans partikolleger gør det samme.

»Det er min klare holdning, at man fremover skal kunne takke ja til en orden,« siger Mogens Jensen.

I Socialdemokratiet har man ellers haft et princip om ikke at tage imod kongelige ordener. Et princip, der ifølge Christian Rabjerg Madsen går helt tilbage til Staunings tid.

»Socialdemokratiet har respekteret Kongehusets arbejde, og jeg synes, der er god grund til – nu hvor Dronningen er trådt tilbage – at ville anerkende det. Og en måde at gøre det på er at sige, at de socialdemokrater, der vil modtage en orden, kan gøre det,« siger Mogens Jensen.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Simon Kollerup, der tidligere har været erhvervsminister, vil også takke ja til en orden, skulle det blive aktuelt.

»Jeg ville uden at tøve sige pænt 'Ja tak', hvis jeg skulle blive indstillet til en orden, fordi jeg bakker meget varmt op om Kongehuset og alt det, de gør for Danmark. Det oplevede jeg i særdeleshed som erhvervsminister. Jeg er stolt socialdemokrat og royalist på én og samme gang,« skriver Simon Kollerup til B.T.

Modstanden mod ordener stammer oprindeligt fra Påskekrisen i 1920, hvor kong Christian 10. forsøgte at afsætte den daværende regering.

Siden har Socialdemokratiet haft et anstrengt forhold til kongelige ordener.

Daværende formand for Socialdemokratiet og statsminister Thorvald Stauning kaldte det overfor Politiken i 1930 for »en ejendommelig levning fra fortiden«, der »har et komisk skær over sig«, skriver Ritzau.