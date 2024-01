Det er dronning Margrethe, der har gjort Mette Frederiksen til glødende royalist.

Sådan lød det fra statsministeren i den nytårstale, der endte med at have et overskyggende fokus på den abdicerende regent.

Men sådan har det bestemt ikke altid været.

I 2004 var Mette Frederiksen som kulturordfører i Socialdemokratiet svært utilfreds med kongehuset.

For mens Mette Frederiksen forleden var til nytårstaffel, stod hendes forhold til Kongehuset i vejen for at deltage i hofbal i 2004.

»Den blanding af monarki og demokrati, vi har i Danmark, er mærkelig. Hvis det stod til mig, skulle der ske ændringer. Og når jeg har den holdning, ville jeg også synes, det er mærkeligt at komme til et hofbal,« sagde Mette Frederiksen dengang til Ekstra Bladet.

I 2004 måtte man samtidig forstå, at Mette Frederiksen ville have et opgør med Kongehusets indretning.

»Jeg vil bare gerne rejse en debat om at få Kongehuset indrettet efter de præmisser, som resten af samfundet fungerer efter,« sagde Mette Frederiksen til B.T.

Dengang så Mette Frederiksen gerne, at Statsrådet helt blev nedlagt. Statsrådet er et møde mellem regenten og regeringen, hvor Dronningen blandt andet underskriver de love, Folketinget har vedtaget.

»Denne sammenblanding af kongehus og politik strider mod et demokratisk princip,« sagde Mette Frederiksen dengang.

Noget anderledes ser det ud i dag.

Socialdemokratiet har nemlig ingen planer om at afskaffe statsrådet, fortæller Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, til Ekstra Bladet i denne uge.

I bogen 'Det første år' fra 2021 om Mette Frederiksens første år som statsminister af Anne Sofie Kragh skriver forfatteren blandt andet, at Mette Frederiksens tidligere rådgiver Sara Vad havde bemærket, at statsministeren var blevet mere positivt stemt over for monarkiet.

Blandt andet står der i bogen, at Mette Frederiksen havde fået et personligt opkald fra Dronningen, der havde bedt statsministeren »passe på sig selv« under coronaepidemien. Og at Mette Frederiksen stod med tårer i øjnene, da Dronningen holdt tale til danskerne i forbindelse med nedlukningen.

Mette Frederiksens nyfundne kærlighed for Kongehuset kommer dog ikke bag B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup.

»Man skal aldrig underkende Mette Frederiksens vilje til at lægge sig der, hvor mainstream danskerne er. Og Kongehuset har enorm opbakning i befolkningen,« siger Henrik Qvortrup.

Ifølge ham er kærligheden til kongehuset især blomstret i tiden, efter Mette Frederiksen tiltrådte som formand for Socialdemokratiet – og ikke mindst som statsminister.

Henrik Qvortrup peger på et Instagram-opslag, hvor Mette Frederiksen blandt andet lykønsker prins Christian med sit første møde i det statsråd, som hun tidligere så nedlagt.

Det gjorde hun med ordene:

»Det er dejligt at se en ny generation træde ind i det tillidsfulde samarbejde mellem regeringen og Kongehuset.«

B.T.s politiske analytiker mener, at Mette Frederiksen kommer til at have det som en fisk i vand det næste stykke tid med tronskifte og officielle arrangementer.

»Det er lige i Instagram-Mettes ånd. Hun elsker al den opmærksomhed, hun kommer til at få i forbindelse med tronskiftet,« siger Henrik Qvortrup.

Når kronprins Frederik 14. januar udråbes som konge af Danmark, vil det være Mette Frederiksens opgave at proklamere tronskiftet på Christiansborg Slot.

På et statsråd mødes statsministeren og de øvrige ministre med dronningen, og efter 14. januar vil det være med den nye konge.

