Mette Frederiksem besøger mandag den faretruende miljøkatastrofe ved virksomheden Nordic Waste, hvor flere tons forurenet jord langsomt skrider mod landsbyen Ølst og Allinge Å.

Her sendte hun en tak til de »mange mennesker, der har knoklet i nu mere end en måned«. Omvendt var der ingen rosende ord til hverken Nodic Waste eller ejer Torben Østergaard-Nielsen.

»Det er svært at takke Nordic Waste, for de har ikke hjulpet til. Det er alle mulige andre, der forsøger at stoppe denne katastrofe, vi står midt i,« siger Mette Frederiksen ved jordskreddet.

»Ham, der ejer det her, har et kæmpestort ansvar,« siger Mette Frederiksen med henvisning til mangemilliardæren Torben Østergaard Nielsen.

Mette Frederiksen understregede flere gange, at regeringens og myndighedernes fokus nu er at forhindre en miljøkatastrofe.

Nordic Waste har tidligere påstået, at jordskreddet skyldes de massive mængder nedbør, der er faldet denne vinter. En forklaring, som GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland red.) modsiger i en ny rapport.

Heri konkluderer man, at jordbunken allerede begyndte at skride i 2021, og at den nuværende situation skyldes den fortsatte udbygning og det underlag, som jordbunken ligger på. På det højeste punkt er jordbunken 75 meter høj.

Man konkluderer også, at jordskreddet var fremskredent i foråret 2023, hvor tegnene var tydelige.

De 200.000 tons jord stammer blandt andet fra de minkgrave, der blev oprettet efter alle landets mink blev under coronapandemien.

Nordic Waste indgav fredag en konkursbegæring, så derfor er det nu kommunen, der står med ansvaret for at forhindre jordskreddet.