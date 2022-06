Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Statsminister Mette Frederiksen kommer med en voldsom kritik af danske medier i den nyeste udgave af sin podcast »Statsministeren spørger,« hvor den tidligere Venstre-politiker Søren Pind er gæst.

Mette Frederiksen giver i podcasten udtryk for, at der er sket et skred i den offentlige debat, så hvem som helst kan komme med falske påstande, som så bliver gengivet ukritisk i aviser og andre medier bagefter.

»Jeg oplever et skred i den offentlige debat. En ny tendens er jo, at man kan stille sig op og sige ting, som er helt forkerte uden, der sker noget. Helt omkostningsfrit kan man bare påstå noget om andre mennesker,« siger Mette Frederiksen og fortsætter:

»Og det bliver trykt i avisen. Journalisterne gengiver det. Der er ingen, der ligesom siger »hov, er det nu rigtigt, det du siger« eller »har du noget at have det i?«, siger Mette Frederiksen i podcasten, der blev optaget torsdag på Folkemødet.

Statsminister Mette Frederiksen retter en skarp kritik af danske medier, som hun mener skriver »forkerte ting« som folk »helt omkostningsfrit påstår« Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Statsminister Mette Frederiksen retter en skarp kritik af danske medier, som hun mener skriver »forkerte ting« som folk »helt omkostningsfrit påstår« Foto: Ida Marie Odgaard

Statsministeren fortæller, at det spørgsmål, som hun oftest møder, er, hvordan hun kan bære alt, hvad der bliver sagt og skrevet om hende. Især på sociale medier.

»Folk spørger mig, hvordan jeg kan holde til det. Det spørgsmål kan jo kun blive stillet, hvis tilpas mange tænker, at der godt nok er mange hårde ord,« siger Mette Frederiksen.

Hun forklarer, at de hårde ord rammer mange.

»Selvom jeg efterhånden har ret brede skuldre, så må jeg lægge ryg til meget. Også mange ting, der ikke er rigtige,« siger Mette Frederiksen og fortsætter:

»Jeg bliver helt forstemt af, hvordan man kan skrive sådan om andre mennesker. Det er jo alle. Skolelæreren. Parkeringsvagten. Politikere …«

»Departementschefen,« bryder Søren Pind så ind.

»Ja, departementschefen i Statsministeriet, hvor der også er grænser, som har ændret sig. Hvorfor er det sket?« fortsætter Mette Frederiksen som selv svarer.

»I gamle dage var der en redaktør på en avis, der sagde »ej kammerat, sådan kan du ikke skrive om borgmesteren. Eller din nabo. Du må lige tilbage til skrivemaskinen«. Men i dag er der helt fri adgang og ikke mange voksne, der siger vi skal have nogle spilleregler,« siger hun.

Sagen om Claus Hjort Frederiksen skabte en voldsom kritik af regeringen. Hjort mente selv, at regeringen stod bag sigtelsen. Det har regeringen afvist. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Sagen om Claus Hjort Frederiksen skabte en voldsom kritik af regeringen. Hjort mente selv, at regeringen stod bag sigtelsen. Det har regeringen afvist. Foto: Søren Bidstrup

Mette Frederiksen nævner ikke konkrete eksempler i podcasten, men Socialdemokratiet har ved adskillige lejligheder kritiseret, at regeringen rammes af kritik i forbindelse med håndteringen af sagen om Claus Hjorts sigtelse for videregivelse af fortrolige oplysninger, som han selv mente kom fra regeringen.

For nylig har De Konservatives ordfører, Per Larsen, på Twitter gættet på, at Minkkommisionens rapport – som ventes at indeholde kritik af Statsministeriet – ville falde netop 30. juni, da det så ville falde sammen med en intens mediedækning af de kommende danske etaper i Tour de France.

Det udløste bred kritik af Per Larsen, som dog viste sig at få ret. Datoen 30. juni var dog den dato, som alle regnede med rapporten kom, selvom det dog ikke var officielt meldt ud.