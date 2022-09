Lyt til artiklen

Socialdemokratiet og Mette Frederiksen gik sidste gang til valg på et stort løfte.

Der skulle ansættes mindst 1.000 ekstra sygeplejersker i det danske sundhedsvæsen. Det var ifølge statsminister Mette Frederiksen helt afgørende for at sikre den »tid til omsorg«, som også blev titlen på Socialdemokratiets store sundhedsudspil i efteråret 2018.

»Vi gik til valg på at få ansat flere i sundhedsvæsenet. Vi har også fået ansat flere, men ikke så mange, som vi gerne ville,« lød det fra statsministeren, da hun var i debat med Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen på DR1 søndag aften.

Statsministeren gik dog ikke nærmere ind i, hvor mange ekstra personer regeringen har fået ansat i sundhedsvæsenet.

B.T. har derfor kigget lidt nærmere på tallene.

De viser da også ganske rigtigt, at der faktisk er kommet flere sygeplejersker i det danske sundhedsvæsen.

Socialdemokratiet har kun fået gennemført ét ud af 13 forslag fra udspillet 'Tid til omsorg' fra 2018.

De nyeste tal viser nemlig, at der i første kvartal 2022 var ansat 47 flere sygeplejersker i forhold til udgangspunktet for det socialdemokratiske valgløfte, som var fjerde kvartal 2019.

Allerede i april i år stod det klart, at regeringen ikke ville komme til at indfri valgløftet om 1.000 flere sygeplejersker. På det tidspunkt viste tallene, at der var blevet ansat 364 flere sygeplejersker i forhold til 2019.

I andet kvartal af 2021 nåede regeringen kortvarigt målet om 1.000 flere sygeplejersker, men allerede i fjerde kvartal samme år var tallet igen nede på blot 211 flere sygeplejersker.

Løftet om 1.000 flere sygeplejersker var en del af Socialdemokatiets udspil 'Tid til omsorg', som Mette Frederiksen præsenterede i efteråret 2018.

B.T. har tidligere kunnet fortælle, at det blot er ét ud af 13 forslag i udspillet, regeringen har fået gennemført.

B.T. forsøger at få en kommentar fra statsminister Mette Frederiksen til tallene.