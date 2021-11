»Jeg er landets statsminister. Jeg dækker ikke over noget.«

Mette Frederiksen skjulte det enorme pres bag en smilende facade og et par vittigheder, da hun onsdag aften nødtvunget svarede på pressens spørgsmål om de slettede mink-sms'er.

Her forsøgte hun at svare på det, som alle journalister har hungret efter at få svar på i en uge.

»Jeg kan godt forstå, at det kan se mærkeligt ud. Men jeg vil gerne gøre det fuldstændig klart, at vi har ikke noget ønske om at slette noget. Jeg står på mål for det, vi har gjort,« sagde Mette Frederiksen.

Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde i Spejlsalen hvor hun besvarer spørgsmål rejst i relation til smser i minksagen, onsdag den 3. november 2021 Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde i Spejlsalen hvor hun besvarer spørgsmål rejst i relation til smser i minksagen, onsdag den 3. november 2021 Foto: Mads Claus Rasmussen

Men selv om hun fik beroliget støttepartierne, som nok lægger sablerne foreløbigt, så ved vi stadig ikke, hvornår hun præcist begyndte den automatiske sletning af sms'er.

»Det fik vi ikke et klart svar på. Og i det hele taget køber jeg slet ikke statsministerens argument om, at hun sletter sms'er ud fra et sikkerhedsspørgsmål. Hvorfor gør justitsministeren, forsvarsministeren og udenrigsministeren så ikke? Det virker meget utroværdigt,« siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, til B.T.

Mette Frederiksen kunne kun sige, at hun 'formodede', at hun begyndte at slette sms'er automatisk i sommeren 2020. Men hun kunne ikke garantere noget.

»Statsministeriet kan ikke med sikkerhed konstatere, hvornår opsætningen (den automatiske sletning, red.) er aktiveret på min telefon. Men det er Statsministeriets formodning, at det var i forbindelse med rådgivningen i sommeren 2020,« lød det fra statsministeren.

Det var i øvrigt departementschef Barbara Bertelsen, som rådede hende til at gøre det.

»Det er stadig meget uklart, hvorfor hun har behov for at slette sms'er. Jeg står med et indtryk af en statsminister, som ikke vil lægge alle kort på bordet,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

De Konservatives leder Søren Pape Poulsen jubler heller ikke over Mette Frederiksens svar.

»Det hele virker meget mærkeligt. Hvorfor stoppede hun og hendes nærmeste rådgivere ikke med at slette sms'er i det øjeblik, vi nedsatte Minkkommissionen?« siger han.

Mette Frederiksen fortalte, at hun har haft flere telefoner i sin tid som statsminister. Men hverken statsministeren eller Statsministeriet ved, hvor de telefoner, der ikke længere er i brug, er i dag.

»Der kan lægge telefoner med vigtige oplysninger, som vi ikke ved noget om, og som ikke kommer frem i lyset. Jeg siger ikke, statsministerens bevidst skjuler noget for Minkkommissionen. Men det virker fordækt,« siger Søren Pape.

Det svæver stadig i det uvisse, hvorfor Mette Frederiksen og hendes nærmeste rådgivere ikke gemte de vigtige sms'er fra minkforløbet i november sidste år – når nu der blev nedsat en kommission, som utvivlsomt ville efterspørge dem.

»Det vil jo forudsætte, at jeg vidste, at kommissionen ville have udleveret sms'er i så stort et omfang,« svarede Mette Frederiksen på B.T.s spørgsmål.

Det står heller ikke klart, hvorfor Mette Frederiksen først bliver rådgivet til at slette sms'er i sommeren 2020. Samme tid som der i øvrigt blev nedsat en uvildig undersøgelse af regeringens coronahåndtering.

Hvad er den konkrete anledning til, at Barbara Bertelsen først rådgiver dig til at slette sms'er i sommeren 2020, når I har siddet sammen i Statsministeriet et halvt år på det tidspunkt?

»Du kan ikke stille det op sådan. Ret hurtigt efter Barbara Bertelsen tiltræder, kommer coronakrisen, og vi laver vi ikke andet end at håndtere det i foråret. Efterfølgende blev der tid til andre ting,« svarede Mette Frederiksen.

