Tingbjerg, Vollsmose, Gellerupparken og Brøndby Strand.

Fire boligområder, hvor koncentrationen af indvandrere er høj, og hvor der er kritisk lav tilslutning til coronavaccinen.

Og det problem er stadig en betydelig hovedpine for Mette Frederiksen, nu hvor vi går ind i et efterår, hvor coronasmitten forventes at stige på grund af sæsoneffekten.

»Det er selvfølgelig problematisk, at grupper i den voksne befolkning ikke lader sig vaccinere. Det betyder lokale nedlukninger. Og jeg synes personligt, at det er rigtig synd for de børn, der vokser op i de mest udsatte boligområder, når de ikke kan komme i skole, fordi deres ældre familiemedlemmer eller naboer ikke vil vaccineres,« sagde Mette Frederiksen på et pressemøde mandag.

Statsminister Mette Frederiksen på pressemøde i Statsministeriet vedrørende status på coronasituationen i Danmark mandag den 23. august 2021. Tilstede er statsminister Mette Frederiksen, sundhedsminister Magnus Heunicke, direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum og formand for ekspertgruppen om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark Torben M. Andersen. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere Statsminister Mette Frederiksen på pressemøde i Statsministeriet vedrørende status på coronasituationen i Danmark mandag den 23. august 2021. Tilstede er statsminister Mette Frederiksen, sundhedsminister Magnus Heunicke, direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum og formand for ekspertgruppen om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark Torben M. Andersen. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

Omkring halvanden million danskere er ikke vaccineret for covid-19, heraf er cirka 800.000 børn under 12 år, som ikke har fået tilbud en vaccine.

I områder som Vollsmose i Odense og Gellerupparken i Aarhus har over tre ud af 10, som har fået en invitation i e-Boks, stadig ikke fået et skud covid-19-vaccine.

Faktisk er vaccinationen af danskerne næsten gået i stå med kun cirka 5.000 sprøjter om dagen.

»Der er ikke nogen, som kun kan tænke på sig selv i en coronaepidemi. Man bliver nødt til også at tænke på andre,« sagde Mette Frederiksen med henvisning til de mange ikkevaccinerede i ghettoområderne.

Man bliver nødt til også tænke på andre. Mette Frederiksen (S), statsminister

Men selvom Danmark ligger blandt de bedste lande i verden, når det gælder vaccinetilslutningen, så er det stadig ikke nok til at slå coronavirussen ned.

»Hvis vaccinerne var 100 procent effektive mod de varianter, der er i spil nu, og vi havde en 100 procent vaccinationsdækning blandt dem, der er 12 år og ældre, så kunne vi tale om at nå egentlig flokimmunitet imod deltavarianten. Men sådan er virkeligheden desværre ikke, det kan vi ikke opnå,« sagde Tyra Grove Krause, konstitueret faglig direktør i SSI, til B.T. i august.

Det er ellers ikke fordi, der ikke er blevet gjort noget for at få borgerne i de udsatte boligområder med på vaccinevognen. Både Sundhedsstyrelsen, kommuner og regioner har blandt andet været ude og banke på døre henover sommeren.

Men situationen er stadig, at andelen af ikkevaccineret er dobbelt så stor i flere ghettoer som i den øvrige befolkning.

Statsminister Mette Frederiksen på pressemøde i Statsministeriet vedrørende status på coronasituationen i Danmark mandag den 23. august 2021. Tilstede er statsminister Mette Frederiksen, sundhedsminister Magnus Heunicke, direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum og formand for ekspertgruppen om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark Torben M. Andersen. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere Statsminister Mette Frederiksen på pressemøde i Statsministeriet vedrørende status på coronasituationen i Danmark mandag den 23. august 2021. Tilstede er statsminister Mette Frederiksen, sundhedsminister Magnus Heunicke, direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum og formand for ekspertgruppen om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark Torben M. Andersen. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

Derfor var Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, også helt klar i spyttet i sin appel til indvandrermiljøerne: Tag vaccinen nu!

»Virussen er farveblind. Alle kan blive smittet. Den vaccine, vi har, er ekstremt effektiv og veldokumenteret. Hvis du har hørt nogle rygter om, at vaccinen giver infacilitet, så lad være med at lytte til det,« lød det fra Søren Brostrøm.

Mens næsten 70 procent af befolkningen er færdigvaccineret, blev det på pressemødet annonceret, at udsatte grupper nu får tilbudt et tredje stik. Og med tiden vil alle danskere få samme tilbud, lød det fra Søren Brostrøm.

»Jeg kan love, at vi nok skal sætte ind i tide med tredje stik i Danmark,« sagde han og tilføjede, at man allerede i denne uge laver retningslinjer for tredje stik til udsatte grupper.