Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, blev fældet af sine egne partifæller.

Det står klart, efter at Retten i Lyngby fredag har idømt Morten Messerschmidt seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk.

»Retten har i dommen lagt særlig vægt på de mange vidneforklaringer fra Messerschmidts partifæller,« sagde retsformanden under domsafsigelsen.

Blandt vidnerne var partiformand Kristian Thulesen Dahl og gruppeformand Peter Skaarup.

Motgen Messerschmidt ved Retten i Lyngby, hvor han blev idømt seks måneders betinget fængsel i Meld-sagen Foto: Niels Ahlmann Olesen

Messerschmidt er dømt for at have modtaget 98.835 kroner fra EU til finansiering af Dansk Folkepartis sommergruppemøde på Color Hotel i Skagen i 2015 gennem den europæiske partialliance Meld. Pengene blev – mener retten – udbetalt uberettiget til Dansk Folkeparti, fordi der ikke var EU-relaterede Meld-arrangementer på tapetet, hvilket er et krav for at modtage støtten. Derudover er han dømt for dokumentfalsk i forbindelse med samme sommergruppemøde.

Morten Messerschmidt har stået alene med påstanden om, at der også var en Meld-konference under sommergruppemødet. Her gruppeformand Peter Skaarups forklaring i retten:

»Jeg havde ikke en Meld-konference på tapetet de tre dage. Det havde jeg ikke,« sagde gruppeformanden, der var ansvarlig for Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i 2015.

»Ikke mindst Peter Skaarups vidneudsagn har været centralt, fordi han var med til at arrangere sommergruppemødet,« siger Lene Wacher Lentz, adjunkt i strafferet ved Aalborg Universitet, til B.T.

»Der var heller ikke hjælp at hente fra Kristian Thulesen Dahl. Så på den led kan man godt sige, at han blev fældet af sine egne. Ingen støttede hans forklaring,« siger hun.

Politisk kommentator Søs Marie Serup mener også, at Messerschmidt blev fældet af resten af partitoppen.

»Og selvfølgelig egne dispositioner. Partifællerne har selvfølgelig talt sandt, men det kan man gøre med eller uden tvivl. De gjorde det uden. Partitoppen løftede ikke et øjenbryn for at efterlade mulighed for den mindste tvivl,« siger hun.

Kristian Thulesen Dahl (DF) da han ankom til Retten i Lyngby for at vidne i sagen mod Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt. Foto: Martin Sylvest

Politisk kommentator Jarl Cordua er enig:

»Støtten udeblev, og det gjorde den vel ret beset, fordi partifællerne fortalte sandheden. Deres udsagn var meget enslydende i forhold til, at der ikke var EU på programmet i forbindelse med sommergruppemødet,« siger Jarl Cordua.

Efter dommen blev Morten Messerschmidt spurgt om, hvad han tænker om de udsagn, der kom fra hans partifæller. Til det svarede han:

»Det tror jeg, at jeg vil tale med mine partifæller om, og så må vi se på tapeterne dér.«

Morten Messerschmidt har besluttet at anke dommen til Østre Landsret.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, har reageret på dommen i et opslag på Facebook.

»I vores land er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Og når Morten har ønsket at anke til landsretten, er det først, når landsretten har vurderet sagen, at vi har et endeligt resultat. Derfor kan Morten selvfølgelig også fortsætte sit politiske arbejde i Dansk Folkeparti,« skriver han.

Peter Skaarup har ikke reageret på B.T.s henvendelse om dommen.