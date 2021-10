113.450 kroner. Det er, hvad partiet Venstre i det forgangne år modtaget fra anonyme bidragydere i Odense.

Derudover har den lokale virksomhed Carta Finans ved direktør Bent Ove Larsen bidraget til partiets aktiviteter i byen med et beløb, som er minimum 21.400 kroner.

Det fremgår af de nyligt offentliggjorte erklæringer om private og anonyme tilskud til de politiske kandidatlister.

B.T. har talt med direktør og indehaver Bent Ove Larsen, som bekræfter, at Carta Finans har ydet Venstre tilskud.

Han ønsker dog ikke at løfte sløret for de præcise beløb.

»Hvis det var på grund af ideologi, så kunne jeg jo i stedet starte med at melde mig ind i Venstre. Men jeg er ikke medlem af Venstre. Eller for den sags skyld medlem af noget andet parti. Og jeg har heller aldrig været det eller tænkt mig at blive det,« siger Bent Ove Larsen og fortsætter:

»Vi har kun bidraget, fordi det har kunnet tilføre noget til vores forretning. Vi arbejder jo med leasing både for private og erhverv, og det her kan være med til at give kontakt til kunder,« forklarer han.

Carta Finans har udover bidraget til vælgerforeningen i Odense også ydet et direkte tilskud til folketingsmedlem og tidligere energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), som er opstillet i Middelfart-kredsen i Fyns Storkreds.

Beløbet til Lars Christian Lilleholt overgår ligeledes 21.400 kroner, der er grænsen for, hvornår det er lovpligtigt for en bidragyder at oplyse sin identitet.

Men om Carta Finans - der er eneste udefrakommende navngivne bidragyder på partiets støtteerklæring - har doneret et beløb i størrelsesordenen 21.401 kroner eller langt mere end det, står altså hen i det uvisse.

Tilbage til de anonyme bidrag.

De godt 113.000 kroner, der yderligere er givet til Venstres lokale vælgerforening, kommer nemlig som nævnt fra et ukendt antal anonyme personer eller virksomheder.

Casper Christiansen, formand for Venstre i Odense, oplyser til B.T., at det er helt normalt, at partiet tager imod anonyme pengegaver - og at der sidste år er kommet en smule mere ind i anonyme bidrag end året forinden.

»Vi plejer at gøre en stor indsats for at være ude hos bidragyderne og samle penge ind. Vi har jo ikke en fagforening i ryggen,« som lokalformand Casper Christiansen udtrykker det.

Venstre er dog det eneste af alle politiske partier i Odense, der har modtaget bidrag udefra i kalenderåret 2020. I hvert fald hvis man skal tage udgangspunkt i de midler, som er opgivet på partiernes officielle vælgererklæring.