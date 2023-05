Mette Frederiksen er lige nu, ligesom Anders Fogh Rasmussen i sin tid, på ingen måde kandidat til en international toppost.

Hun er nemlig meget glad for at være statsminister i Danmark.

Sådan lyder hendes svar igen og igen, når hun herhjemme bliver spurgt, om hun er i spil til posten som ny generalsekretær for NATO.

Men både herhjemme og i udenlandske medier tager spekulationerne om, hvem der skal afløse Jens Stoltenberg som NATOs generalsekretær for tiden til i styrke, og her er den danske statsminister blevet et hyppigt nævnt navn.

Torsdag skriver det anerkendte politiske netmedie Politico, at Mette Frederiksen lige nu betragtes som 'en seriøs kandidat' til at lande posten som NATO-generalsekretær, når norske Jens Stoltenberg stopper til efteråret.

Mediet har talt med flere topdiplomater både Vest- og Østeuropæiske lande, der uden for citat fortæller, at Mette Frederiksen nu betragtes som et af de navne, der har 'seriøse chancer' for at blive udnævnt til posten.

Især nævnes det blandt kilderne, at Danmark har vist et solidt engagement i NATO-alliancens samarbejde i Ukraine-krigen.

Det taler dog imod Mette Frederiksens chancer, at det ikke er længe siden, at NATO sidst havde en dansk generalsekretær med Anders Fogh Rasmussen fra 2009 til 2014.

Samtidig nævnes det blandt diplomaterne, at det tæller ned, at Danmark endnu ikke lever op til NATOs målsætning om at alliancelandene skal bruge mindst to procent af BNP på forsvarsområdet.

Samtidig ser kilderne Mette Frederiksens længe ventede invitation til at besøge Joe Biden i Det Hvide Hus som en indikation på, at Mette Frederiksen er en kandidat, der bliver mere seriøst overvejet end hidtil.

Mette Frederiksen er ikke vendt tilbage på Politicos henvendelser om en kommentar.

Onsdag afviste hun over for TV 2, at hendes besøg i Det Hvide Hus på nogen måde er en del af en større plan om at få jobbet som generalsekretær for NATO.

»Jeg kommer slet ikke til at gå ind i den slags diskussioner. Jeg er statsminister i Danmark, og det håber jeg at blive ved med at være,« lød det blandt andet fra statsministeren.