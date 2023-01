Lyt til artiklen

Så er der nyt om SVM-regeringens meget udskældte plan om at afskaffe store bededag som helligdag.

Danskerne skal have flere feriepenge som godtgørelse for, at regeringen planlægger at afskaffe store bededag, skriver TV 2.

Ifølge TV 2 har der været et tophemmeligt møde mellem arbejdsmarkedets parter og beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Her kom det frem, at regeringen vil formilde danskerne for den tabte helligdag ved at hæve den særlige feriegodtgørelse med omkring 0,5 procentpoint, der så skal udbetales årligt.

Hvad svarer de 0,5 procentpoint ekstra i feriepenge så til i kroner?

Hvis man har en årsindtægt på 300.000 kroner, så vil man få ekstra 1.500 kroner i den særlige feriegodtgørelse, skriver TV 2.

Siden statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale fortalte, at regeringen har plan om at afskaffe store bededag, har der da også været kritik fra en række sider.

Eksempelvis har flere topøkonomer kritiseret Finansministeriets metode til at udregne den økonomiske effekt af afskaffelsen af helligdagen. Kritikken var, at der ikke findes bevis for, at effekten af afskaffelsen vil være langvarig.

Senest er det kommet frem, at Dansk Folkeparti trækker kirkeminister Louise Schack Elholm (V) i samråd.

»Det her med at sløjfe store bededag er en kæmpestor ting, hvor der er mange spørgsmål, som skal besvares,« sagde Dansk Folkepartis næstformand Peter Kofod tidligere i dag til B.T.