Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der har gennem længere tid lydt heftig kritik af sundhedsminister Magnus Heunicke for at ‘sjofle’ psykiatrien.

Stort set lige meget, hvilken psykiatriordfører man taler med, lyder svaret: ‘Lad os starte forhandlingerne nu.’

Men der kommer ingen forhandlinger lige foreløbig. Næste punkt på dagsordenen er et såkaldt ‘temamøde’.

Da B.T. fangede sundhedsordfører i Enhedslisten Peder Hvelplund, kunne han fortælle, at han var ‘ekstremt hidsig’ over regeringens håndtering.

Også Venstres Jane Heitmann og konservatives Per Larsen sendte en bredside afsted mod ministeren.

B.T. har kunnet afsløre, at der siden 2020 frem til maj 2022 har været 65 personer, der har begået selvmord, imens de har været indlagt.

Og at man siden 2018 har vurderet, at 17 personer er døde i psykiatrien på grund af graverende fejl i behandlingen.

I den forbindelse har B.T. i flere uger forsøgt at få et interview med Magnus Heunicke uden held.

Men fredag på Folkemødet på Bornholm lykkedes det. I ministerens, og det må man medgive, travle program, fik B.T. mulighed for at spørge ind til den lovede tiårsplan for psykiatrien.

Lover du, at der kommer en psykiatriplan, inden der kommer valg?

»Det har vi skrevet i vores forståelsespapir.«

Men er det realistisk?

»Ja, det er helt klart realistisk, at vi præsenterer en plan og forhåbentlig får opbakning og vil kunne lave en aftale.«

Så det er ikke sikkert, at den kører igennem før valget?

»Når vi laver vores forståelsespapir, så har vi princippet en fireårig periode. Men du ved også, hvordan det er i politik. Det kunne være i morgen, det sker ikke, eller jeg tror i hvert fald ikke, at det sker i morgen. Min plan er, at vi skal nå at lave en grundig og god psykiatriplan.«

Magnus Heunicke kan ikke genkende den noget kradse kritik, som de andre sundheds- og psykiatriordførere har sendt i hans retning. På spørgsmålet, om han ‘sjofler’ psykiatrien, svarer Magnus Heunicke:

»Det er jeg ikke enig i. Vi satte 600 millioner af på den første finanslov til at skabe flere sengepladser, og det er vi i gang med nu.«

Én ting er sengepladserne, men dem, der rent faktisk sover derinde, er der en hel del af, der begår selvmord. På B.T. kunne vi afsløre, at der siden 2020 har været mindst 65 personer, der har slået sig selv ihjel, imens de har været indlagt. Hvordan kan det overhovedet ske?

»Det er en af grundene til, at en af temaerne på vores næste temamøde er, hvordan vi bedre kan forebygge selvmord i psykiatrien-«

Kunne det ikke være et punkt i en forhandling i stedet for på en temadag?

»Jo, og det bliver det også, men vi bliver nødt til at få al data at vide,« siger ministeren til B.T.