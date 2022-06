Lyt til artiklen

Mindst 17 danskere har begået selvmord efter alvorlige fejl i psykiatrien, mens seks har forsøgt.

Det viser en aktindsigt B.T. har fået i sager siden 2018, hvor der er blevet udtalt kritik af behandling eller sundhedspersoner i forbindelse med selvmord.

I langt størstedelen af sagerne bliver behandlingsforløbet kritiseret, fordi selvmordstruede patienter er blevet udskrevet for hurtigt, blevet udskrevet uden selvmordsvurdering eller ikke er blevet holdt tilstrækkeligt under opsyn.

Som i sagen om en 50-årig kvinde, der en vinteraften ringede til psykiatrisk afdeling.

Kvinden havde været psykisk syg i mange år og fortalte, at hun havde tanker om at hoppe ud af sit vindue på fjerde sal.

Personalet opfordrede kvinden til at gå en tur med sin hund eller lægge sig i sengen og putte med den.

Senere samme aften begik hun selvmord.

Generalsekretær i Bedre Psykiatri Jane Alrø Sørensen kalder det ‘dybt tragisk’, at der er så mange eksempler på sager, hvor patienter begår selvmord efter fejl i psykiatrien.

»Ethvert selvmord er et selvmord for meget, men det er toppen af isbjerget og en indikator for alt det, der er galt i psykiatrien, og at vi ikke giver mennesker den behandling, de skal have,« siger Jane Alrø Sørensen.

Flere af sagerne omhandler patienter, der har begået selvmord eller forsøgt, fordi de ikke har været under tilstrækkeligt opsyn.

En af dem omhandler en pige under 15 år, der var indlagt på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Odense.

Til trods for at hun dagen inden havde forsøgt selvmord under sin indlæggelse, lykkedes det hende at forlade afdelingen.

Politiet fandt efterfølgende pigen, mens hun var i færd med et nyt selvmordsforsøg og ringede til den psykiatriske afdeling for at høre, om de kendte noget til hende. Men afdelingen mente ikke, at de manglede nogen patienter.

Først da politiet kom med pigen 20 minutter senere, stod det klart, at hun var flygtet.

I samme kategori fik Svendborg psykiatriske afdeling kritik, efter en 60-årig kvinde, der var indlagt til observation for psykose, hoppede ud af det samme åbne vindue på afdelingen to gange og kom alvorligt til skade.

I flere af sagerne gives kritik, fordi patienter ikke har fået den fornødne hjælp.

Jane Alrø Sørensen fortæller, at foreningen oplever, at mange af de fejl, som sker i psykiatrien, skyldes manglende ressourcer.

»Der er grundlæggende for lidt personale på afdelingerne. Psykiatrien er gennem den seneste årrække stille og roligt blevet udsultet. Der kommer flere og flere patienter, men ressourcerne er ikke fulgt med,« siger hun.

Derfor oplever mange læger ifølge Jane Alrø Sørensen, at de må sende patienter, som ikke er færdigbehandlede, hjem. Eller afvise dem, som kommer og beder om hjælp.

Jane Alrø Sørensen opfordrer derfor også politikerne til at handle nu.

»Politikerne på Christiansborg burde have været indkaldt for to år siden. For hver dag der går, bliver situationen i psykiatrien værre. Kom nu i gang med de forhandlinger.«