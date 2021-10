En dom for moms- og skattesvig, en sekscifret bøde og en formandspost.

Det er, hvad det har kostet den østjyske lokalforeningsformand fra Liberal Alliance Michael Vejlstrup, at snyde statskassen for mere end 500.000 kroner.

Det skriver Randers Amtsavis, der bragte historien først.

Underdragelsen har fundet sted i den tidligere formands tidligere tatovørforretning, Trash Tattoo i Grenaa.

Og den 13 oktober 2021 fik Michael Vejlstrup tre måneders betinget fængsel, da han blev kendt skyldig i overtrædelse af momsloven, opkrævningsloven og skattekontrolloven.

I et opslag på Facebook forklarer Michael Vejlstrup omstændighederne. Opslaget kan du se længere nede i artiklen.

Her skriver han, at han accepterer dommen og tager ansvaret på sig:

»Jeg burde langt tidligere have taget hånd om min forretning, og det ærgrer mig utrolig meget,« skriver han blandt andet.

Også i retten erkendte han de faktiske forhold omkring skatte- og momsunddragelse. Ifølge ham, var loverovertrædelserne ikke med overlæg, men skyldtes grov uagtsomhed.

Lovovertrædelserne begyndte i 2015, hvor Michael Vejlstrup ikke momsregistrerede sin forretning. Efterfølgende er der flere tilfælde, hvor han har indberettet ukorrekte oplysninger til SKAT.

I opslaget på Facebook skriver Michael Vejlstrup også, at lovovertrædelserne sker, fordi han i perioden mister overblikket over sin forretning.

Det sker eftersigende på grund af stress, udfordringer i den nære familie og problemer med ansatte.

»Alt dette gør selvfølgelig, at jeg ikke kan fortsætte i politik. Jeg har derfor valgt at trække mig som formand for Djursland Lokalforening og samtidig meldt mig helt ud af Liberal Alliance,« skriver han og fortsætter:

»Jeg ønsker ikke, at min person skal skade partiet og de andre knalddygtige LA-kandidater i Norddjurs.«