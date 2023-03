Lyt til artiklen

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) blev onsdag stillet spørgsmål vedrørende den verserende sag mod kulturordfører Jon Stephensen (M) – og det fik ham op i det røde felt.

Løkke fandt det nemlig forkasteligt, at han blev stillet spørgsmål under et pressemøde, der handlede om fremlæggelse af Ukraine-fonden:

»Bruger du den her lejlighed til at stille det her spørgsmål? Det er perspektivløst og pinligt for dansk presse,« lyder det vredt fra Lars Løkke Rasmussen:



»Jeg synes, I skal til at vågne lidt op. Come on,« tilføjer han.

Lars Løkke Rasmussen blev af B.T. spurgt ind til det civile søgsmål, som er mellem Jon Stephensen og teatret Aveny-T, hvor Stephensen tidligere har været teaterdirektør. En sag, som Løkke flere gange har afvist at kommentere ved flere lejligheder.

Aveny-Ts bestyrelsesformand, Henning Dyremose, har anklaget Jon Stephensen for at have forfalsket en underskrift.

En anklage, som Jon Stephensen flere gange har afvist, og som han har krævet 100.000 kroner i erstatning for i et injuriesøgsmål.

Spørgsmålet til Løkke ved dagens pressemøde gik således på, at hvis Aveny-T ikke blev dømt til at betale 100.000 kroner tilbage, om Løkke så ville betragte Jon Stephensen som dømt – eller hvordan han i så fald ville bruge det som rettesnor.

Løkke kritiserede også pressens dagsorden tirsdag, hvor han mente, at pressen gik mere op i Moderaternes gruppemøde og sagen om Jon Stephensen end Ruslands meldinger om Nord Stream.

