Mange frygtede for arbejdsløsheden efter corona-pandemien. Det viser sig dog, at det ikke står helt så slemt til. Faktisk er ledigheden i Aarhus historisk lav.

Alligevel er der samtidig flere ledige, der efter corona er blevet langtidsledige. Altså arbejdsløse, der har været ledige i mindst et år.

Og det vil Aarhus Kommune nu gøre noget ved.

Med det nye budgetforlig vil kommunen nu lave en særlig indsats for borgere, der af forskellige grunde har svært ved at leve op til de krav, arbejdsmarkedet stiller. Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

“Vi står midt i et velfærdsparadoks, hvor vi på den ene side har et glohedt arbejdsmarked og på den anden side ser et stigende antal ledige, der står helt uden for jobfesten,” siger borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard.

I den forbindelse er det blevet besluttet at vedtage 1000 nytteindsatser og IGU-forløb.

Er du en af dem, der skal i nyttejob efter regerings nye forlig? Kontakt: Kaek@bt.dk

IGU-forløb er en integrationsuddannelse, der giver flygtninge kompetencer og praktisk erfaring med det danske arbejdsmarked.

Og indsatsen er også målrettet ikke-vestlige borgere, der forventes at have det bedste rekrutteringspotentiale til uddannelse eller almindeligt arbejde inden for samme jobområder, som forløbet retter sig mod.

“Det har været min ambition om at vi kunne lave en aarhusiansk udgave af nyttejobs, der rent faktisk gør nytte for samfundet, og som samtidig har nogle reelle perspektiver for uddannelse og beskæftigelse. Med aftalen her er det præcis, hvad vi kommer til, og dermed tror jeg også, at investeringen i indsatserne komme til at give pote for Aarhus,” siger Kristian Würtz, der er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.

De 500 nytteindsatser og IGU-forløb kommer i alt til at koste kommunen 10 millioner kroner, der hovedsageligt kommer til at gåt til mentorstøtte på arbejdspladserne. Halvdelen af udgifterne forventer kommunen dog at få refunderet af staten.

De sidste 500 nytteindsatser følger regeringens oprindelig udspil om nytteindsatser. Altså indsatser, som ikke handler om, at den ledige skal indgå på en arbejdsplads, men skal bruge være ‘til nytte’ for sin kontanthjælp - eksempelvis rengøre strande, eller samle cigaretskodder op.

Denne del af indsatsen forventes ikke at blive en udgift for kommunen, og trækker derfor heller ikke fra det samlede råderum i dette års budget.