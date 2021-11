Pressemeddelelser fra kommunale forvaltninger skal være partineutrale.

En gylden regel, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har overset.

Fagbladet Journalisten har gennemgået en pressemeddelelse fra forvaltningen, og talt at borgmesterpartiet i forvaltningen, SF, bliver rost hele otte gange.

I pressemeddelelsen fra 2019 bliver der blandt andet skrevet ‘SF står vagt om normeringerne i Københavns vuggestuer’ samt ‘»Sisse Marie Welling har også sikret penge til ældreområdet’.

Forvaltningen kan også godt selv se, at den er gal.

»Det beklager vi, og vi tager også en snak om, hvordan vi kan undgå, at det sker igen.«

»Vi er normalt meget opmærksomme på at holde os inden for rammerne, men vi medgiver, at særligt jeres eksempel fra oktober 2019 ikke lever op til standarden,« skriver Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i et skriftligt svar til Fagbladet Journalisten.

Reglerne er til for at undgå, at partierne fremmer deres politiske budskaber gennem kommunale kanaler.