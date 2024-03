Regeringen har alligevel flertal med sig selv, og derfor kan vi lige så godt få det bedste ud af situationen og lave en aftale med dem.

Sådan lød det centrale argument fra SF, da partiet under stort bulder og brag i december i sidste øjeblik valgte at løbe fra en aftale med en samlet opposition om en undersøgelse af den betændte FE-sag.

Men i denne uge er regeringens indenrigspolitiske flertal røget sig en tur.

Det kræver derfor svar fra SF på, om man fortsat vil agere hjælperytter for regeringen i sagen, der blandt andet handler om sagerne mod tidligere spionchef Lars Findsen og Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen.

Sådan lyder det nu fra De Konservative, der efter påskeferien tager sagen op i Folketinget.

»SF løb fra aftalen med oppositionen med det helt centrale argument, at regeringen alligevel havde flertal i sig selv. Det argument er ikke gyldigt længere. Spørgsmålet er så, om SF faktisk mener, at vi skal have en reel undersøgelse af det her forløb,« siger partiets retsordfører Mai Mercado.

De Konservative vil nu stille et såkaldt ændringsforslag til lovforslaget om den aftalte undersøgelse af hjemsendelserne af Findsen og Hjort Frederiksen.

Partiet mener nemlig, at undersøgelsen skal udvides til kigge på »fejl og forsømmelser«, sådan som det er normal praksis i undersøgelseskomissioner. Men i opdraget til FE-undersøgelsen står der kun, at det skal undersøges, om der er foretaget såkaldt »usaglige hensyn« i sagen.

Netop formuleringen om usaglige hensyn har været heftigt diskuteret. En række partier i Folketinget mener, at formuleringen i praksis sikrer, at ingen ministre eller højtstående embedsmænd nogensinde vil kunne blive stillet til ansvar for deres eventuelle roller i sagen.

En vurdering, der også er blevet bakket op af flere juraeksperter.

Derfor vil De Konservative nu benytte den nye parlamentariske situation til at få det ændret.

»Regeringen har med hjælp fra SF fået designet en undersøgelse, så man er helt sikker på, at den ikke vil finde frem til noget som helst. Det her er en af de største politiske skandaler i nyere tid. Det er så vigtigt, at vi får en ordentlig undersøgelse af det. Det kan vi ikke se, hvorfor SF ikke skulle være med til,« siger hun.

SFs retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, skriver i en sms til B.T., at hun mener, SF har lavet en god aftale med regeringen, som hun ikke ser nogen grund til at ændre på.

»Vi står selvfølgelig ved aftaler, vi indgår. Det formoder jeg, at Konservative også ville foretrække, hvis vi havde lavet en aftale med dem,« skriver hun og afviser kritikken af, at undersøgelsen er utilstrækkelig.

»Den nye undersøgelse undersøger netop det, der har været omdrejningspunktet – nemlig mistanken om politisk indblanden,« skriver Karina Lorentzen Dehnhardt.

