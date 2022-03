Det er blevet dyrt at være ryger.

Men for den danske statskasse er det en glimrende forretning, at der stadig langes millioner af cigaretpakker over disken hvert år.

Sidste år røg der i alt 9,2 milliarder kroner i statskassen fra afgifter på salg af tobak.

Og den situation sætter nu overvejelser i gang hos De Konservative, der egentlig gerne vil sætte prisen »markant op« fra de 60 kroner, som en pakke cigaretter koster i dag.

»Problemet er, at når vi rammer en pris på over 65 kroner, er der flere, der vil stoppe med at ryge, og så begynder vi at mangle indtægterne fra afgifterne,« siger Per Larsen, der er sundhedsordfører for De Konservative.

Per Larsen understreger, at det er »helt afgørende«, at flere unge stopper med at ryge.

»Men der skal også penge i statskassen. Hvis man sætter prisen meget op på cigaretter lige nu, er det ganske mange penge, vi skal ud og finde et andet sted. Lige nu skal vi jo også finde rigtig mange penge til Forsvaret,« siger Per Larsen.

Debatten om cigaretpriser er blusset op forud for de politiske forhandlinger om en sundhedsreform, der begynder mandag.

Mens sundhedsminister Magnus Heunickes meget omdiskuterede forslag om et forbud mod, at børn født i 2010 og efter kan købe tobak- og nikotinprodukter ser, ud til at være en stendød politisk sild, så melder flere partier sig forud for forhandlingerne klar til at sætte cigaretpriserne op.

Både Enhedslisten, SF og De Radikale er klar til at kigge på højere priser. Venstre har meldt ud, at man er klar til at foreslå regeringen at hæve afgifterne, så prisen på en pakke cigaretter bliver sat yderligere op med 20-30 kroner.

Mener du, at det er en god idé at forbyde salg af cigaretter til alle, der er født efter 2010?

Hos Kræftens Bekæmpelse kan man ikke se, der skulle være nogen økonomiske grunde for ikke at hæve prisen på cigaretter.

»Det er en præmis, som jeg simpelthen ikke anerkender. Der er over 13.000 mennesker, der dør af rygning hvert år i Danmark. Det giver ikke mening, at man lader tanken om indtægterne fra afgifterne være med til at sænke ambitionsniveauet i kampen mod tobak,« lyder det fra direktør Jesper Fisker.

I Kræftens Bekæmpelse ser man gerne, at prisen på en pakke cigaretter stiger til mindst 90 kroner.

På tirsdagens pressemøde om sundhedsreformen sagde Magnus Heunicke, at regeringen ikke ønsker at hæve afgifterne yderligere. Hvis priserne stiger mere, vil rygere blot købe cigaretter i grænsehandlen, lød argumentet fra sundhedsministeren.