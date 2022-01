En årlig løn på 1,3 millioner kroner plus 20 procent ind på pensionsopsparingen.

Det er rundt regnet, hvad der venter de to kommunale chefer, som netop har scoret de to nyoprettede direktørstillinger i de spritnye forvaltninger i Odense Kommune.

De to nye forvaltninger for henholdsvis Sundhed samt Klima og Miljø, som blev oprettet natten efter kommunalvalget 16. november 2021, sikrer således de to forfremmede chefer en samlet skattebetalt lønstigning på næsten en halv millioner kroner årligt.

Charlotte Scheppan, som har haft jobbet som sundhedschef i kommunen, har hidtil haft en løn på godt 81.500 kroner om måneden.

En løn, som stiger med godt 30 procent til knap 107.000 kroner om måneden fra 2022, hvor hun konstitueres som direktør i den nye sundhedsforvaltning – vel og mærke før pension.

Hendes mandlige kollega, Michael Wognsen Frederiksen, der har været chef i borgmesterforvaltningen i godt syv år – senest som chef for transformation og organisation i Odense Kommune – bliver ny direktør for Klima- og Miljøforvaltningen.

Dermed indkasserer han en lønstigning på 12 procent til lige godt 1.300.000 kroner årligt før pension.

»Pengene bliver taget fra de 5 millioner kroner, som er sat af til administrationen af klima og miljøforvaltningen,« forklarer Michael Wognsen Frederiksen.

Selvom der altså for fremtiden bliver tale om betragtelige lønchecks til de to, bliver ingen af dem angiveligt bedre lønnet end de eksisterende kommunale direktører. Tvært imod skulle lønnen endda – ifølge Michael Wognsen Frederiksen – være en smule lavere end normalt, da der er tale om to konstituerede ansættelser.

Konstitueringen løber fra 1. januar til slutningen af juni måned, hvor det forventes, at der er taget stilling til, hvem der kommer til at sidde på de to direktørposter fremadrettet. Hverken Charlotte Scheppan eller Michael Wognsen Frederiksen har villet svare på, om de forventer at søge de to stillinger, når de slås op offentligt.

»Det kan jeg ikke svare på endnu. Der er mange ting, der kan være afgørende for, om jeg vil have lyst til at fortsætte, når vi kommer dertil,« siger Charlotte Scheppan.