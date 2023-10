Den konservative borgmester Gert Jørgensen måtte i marts 2023 finde besparelser på velfærdsområdet for 33 mio. kroner.

Der blev sparet på skoler, daginstitutioner og ældreområdet.

Samtidig med besparelserne stoppede Sorø Kommunes økonomi- og stabsdirektør Helle Wagner Gehlert i den stilling, hun havde bestridt siden juni 2022.

I dag kan B.T. så afsløre, at Helle Wagner Gehlert fik to millioner kroner i fratrædelse for ulejligheden. Uden krav om tilbagebetaling i tilfælde af, at hun får nyt job.

Foto: Foto. Sorø Kommune

»Det er selvfølgelig forargeligt for almindelige lønmodtagere, der ikke er i nærheden af at have samme vilkår. Det er de øverste ledelseslag i regioner og kommuner, som har hidset sig op til, at de er så betydningsfulde, at de skal have nogle særligt begunstigede vilkår,« siger Henning Jørgensen, der er arbejdsmarkedsforsker og forskningsansvarlig på professionshøjskolen UCN.

Ifølge B.T.’s oplysninger stoppede Helle Wagner Gehlert på grund af samarbejdsvanskeligheder med den nuværende kommunaldirektør Henning Daugaard, der blev ansat i oktober 2021.

På papiret arbejdede hun i 11 måneder dvs. frem til maj 2023, men hun mødte kun på arbejde frem til marts måned dvs. i ni af de 11 måneder.

Foto: Foto: Anthon Unger

Kommunaldirektør Henning Daugaard er i øjeblikket sygemeldt, og hans tjans er pt. overtaget af velfærdsdirektør Henrik Juul Kjær.

Der har i det hele taget være både udfordringer og gang i svingdøren i toppen af Sorø kommunes administration de senere år. Blandt andet måtte den forhenværende kommunaldirektør Søren S. Kjær i 2021 forlade kommunen, efter at han havde misbrugt kommunens kreditkort. Han er siden blevet idømt 40 dages betinget fængsel.

At der er udfordringer i kommunen bekræftes af en såkaldt administrationsanalyse fra konsulentfirmaet BDO, som er lavet for Sorø Kommune og forelagt økonomiudvalget i september 2023.

Konklusionen i rapporten er, at arbejdspresset i administrationen er så stort, at det har skabt mistrivsel og medarbejderflugt - herunder også blandt kommunens chefer.

Ifølge rapporten er en ny organisering af arbejdet slået fejl.

Og det er alvorligt, vurderer Henning Jørgensen:

»Med den store udskiftning af chefer og medarbejdere ryger der også vigtig erfaring, og man skal starte forfra hver gang. Det er en ond cirkel, som yderligere forværrer arbejdsmiljøet,« siger han.

Fakta: Det står der i rapport om arbejdsmiljøet i Sorø Sorø Kommune har fået lavet en såkaldt administrationsanalyse af konsulentfirmaet BDO. I analysen står der blandt andet: »Den nye organisering har været udfordret af skift på centrale lederstillinger, ligesom der på visse opgaveområder (fx økonomi) opleves at have været en forholdsvis markant medarbejderudskiftning. Dette kan også bekræftes af data, der viser at andelen af medarbejdere med mindre end 2 års anciennitet er højere i Sorø Kommune end i andre kommuner.« Og videre: »Omfanget af opgaver og kravene til den administrative opgaveløsning opleves som stigende, hvorfor der generelt gives udtryk for, at der er et stort arbejdspres i den centrale administration. Et arbejdspres som opleves at udfordre kvaliteten af opgaveløsningen og den generelle understøttelse af organisationen. Såvel ressourcepresset som den oplevede mangelfulde implementering af den nye organisering opleves at have påvirket medarbejdernes trivsel.

Sagen om det gyldne håndtryk kommer, efter at en række møgsager de seneste måneder har martret bykongen, der har båret borgmesterkæden i den vestsjællandske by siden 2014.

B.T. har blandt andet afdækket, hvordan borgmesteren har haft adgang til en særlig borgmesterkonto, der blandt andet er blevet brugt til gaver, sponsorater og tilskud for 142.000 kroner siden 2014.

Både kontoen og enkelte tilskud har siden vist sig at være ulovlige. Senest har B.T. afsløret, at borgmesteren fik en smidig sagsbehandling, da han skulle have dispensationer til et husbyggeri.

B.T. har talt med Helle Gehlert, der ikke vil kommentere sagen. I et svar til B.T. skriver Gert Jørgensen:

»Kommunerne skal altid være opmærksomme på brugen af midler til medarbejdere, ledere og chefer. Det oplever jeg også vi er i Sorø Kommune. Ift. fratrædelsesordningerne har vi en forpligtelse i henhold til de allerede indgåede ansættelseskontrakter og DJØF-overenskomsten. Det debatteres også i landsmedierne mellem KL og DJØF, om kommunerne står rigtigt i en forhandling,« skriver han.

Gert Jørgensen henviser iøvrigt til en artikel Sjællandske, der viser at Sorø Kommune ligger i bund i Region Sjælland i forhold til andre kommuners fratrædelsesbonusser over en femårig periode.

Den omtalte artikel siger dog intet om niveaet for hver enkelt chef ligesom 2023, hvor Helle Wagner Gehlert fik de to millioner kroner, ikke indgår.

Derudover skriver borgmesteren om BDO-rapporten:

»Analysen viser, at vi ligger ret lavt på de administrative udgifter set i forhold til alle andre kommuner. I den sammenhæng vil en organisationsændring sammen med budgetpres og en øget mængde opgaver betyde øget travlhed for alle. Til tider en for stor travlhed, som vi i kommunalbestyrelsen skal være opmærksomme på. Det er min overbevisning, at vi har en rigtig god retning og et rigtigt godt hold af medarbejdere og ledere til at løse den kommende tids opgaver«.