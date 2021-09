Det gik ikke pænt for sig i år, da politikerne i Københavns Kommune i forlængelse af årets budgetforhandlinger skulle fordele de millioner, der var tilovers fra sidste år.

For ifølge KøbenhavnLIV lækkede lokalpolitikeren Astrid Aller fra SF nemlig flere oplysninger fra de fortrolige forhandlinger undervejs.

Og det resulterede ifølge mediet i, at en af interesseorganisationerne fra restaurationsbranchen ringede til den konservative lokalpolitiker Jakob Næsager i pausen for at presse ham til at inddrage parkeringspladser til udeservering.

En manøvre, der gjorde Jakob Næsager så sur, at han ikke længere vil være med i forhandlingerne.

»Jeg har fået en undskyldning fra Astrid Aller og har lagt sagen bag mig. Jeg har ikke nogen kommentarer til den sag,« siger Jakob Næsager til KøbenhavnLIV.

Helt sådan udtaler Astrid Aller det dog ikke selv til lokalmediet. Hun indrømmer ikke, at hun har lækket oplysninger.

Tværtimod.

»Jeg refererer ikke fra lukkede forhandlinger, hverken til jer eller interesseorganisationer,« skriver Astrid Aller til mediet.