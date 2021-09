Lommeaskebægere, partnerskabstræer og en »godtvejrspatrulje«.

Tre eksempler på kampagner, som Københavns Kommune har sat i søen og brugt penge på - men som de reelt set ikke ved om virker.

Det bekræfter Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen over for Berlingske.

»Vi har valgt at sætte nogle relativt små beløb af til kampagnerne, og der er taget en politisk beslutning om, at man tror på, at det har en effekt, som ikke nødvendigvis er super målbar,« siger Ninna Hedeager Olsen til Berlingske.

Kommunen har blandt andet sat 349.000 kroner af til 85.000 lommeaskebægere og yderligere 200.000 kroner til en »godtvejrspatrulje«, der skulle dele askebægerne og tale med københavnerne om skodder, men man har ikke undersøgt effekten.

Over de sidste fem år har Københavns Kommune ligeledes brugt 5,5 millioner på en træplantningskampagne ved navn »partnerskabstræer«, hvor kommunen har delt gratis træer ud til borgere med det formål at få en grønnere by. I alt er 2.189 træer blevet plantet over de sidste fem år.

Det vides ikke, hvor mange af træerne, der lever i dag.

Adfærdsforsker fra RUC Pelle Guldborg mener det er dybt kritisabelt, at man laver kampagner, man ikke kan måle effekten af.

»Det bør man have indtænkt. Ellers kan man heller ikke sige, at en kampagne har et formål, så skal man kalde det et håb. Hvis man ikke måler på sine kampagner, laver man bare ting for syns skyld,« siger Pelle Guldborg til Berlingske.