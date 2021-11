Flere grønne områder, sikring af rent drikkevand og bedre kollektiv transport og cykelstier.

Det er nogle af de grønne initiativer, som de aarhusianske vælgerne synes er allervigtigst, at den kommende kommunalbestyrelse fokuserer på.

En måling af Epinion lavet for Danmarks Naturfredningsforening viser, at aarhusianerne mener, at klima, miljø og natur er det absolut vigtigste spørgsmål, som politikerne i Aarhus tager sig af.

Af 584 adspurgte mænd og kvinder svarede 45 procent, at netop klimaspørgsmålet var det vigtigste. Ældrepleje endte på en andenplads med 29 procent.

Mandag aften skal nogle af de aarhusianske spidskandidater mødes i 'grønt topmøde', når der bliver afholdt valgdebat på Dokk1.

Her skal Anders Winnerskjold (S), Christian Budde (V), Thomas Medom (SF) og Heidi Printzen (K) debattere lokale natur-, miljø og klimaspørgsmål.

B.T. har forud for mødet spurgt lokalpolitikerne om, hvad deres grønne ambitioner er.

Venstres Christian Budde glæder sig »helt vildt« til debatten, siger han. En af deres overskrifter for valget er netop, at Aarhus skal være intet mindre end Danmarks grønneste kommune.

»Vi har fem hovedområder. Vi skal skabe 5000 grønne job inden 2030, være førende grøn iværksætterby, satse på elbusser frem for letbanen, skabe nem adgang til byens grønne oaser og styrke biodiversiteten,« siger Christian Budde til B.T.

Han anerkender, at man ofte tænker på Venstre som nogle, der er lidt for gode venner med landmændene – men han understreger, at 'det grønne' skal gennemsyre al deres politik i fremtiden.

Er klima, natur og miljø det vigtigste emne for dig til kommunalvalget?

Anders Winnerskjold (S) påpeger, at Socialdemokratiet vil arbejde på at fordoble natur- og skovarealer i Aarhus og gøre plads til mere vild natur, ligesom sikring af grundvandet ligger højt på listen.

»Vi skal beskytte grundvandet, som er en af de mest dyrebare ressourcer, vi har. I Aarhus har vi været gode til at lave påbud om sprøjtemidler over for landmændene, og det vil vi gerne have endnu mere af.«

Winnerskjold kalder det grønne område for en af sine »topprioriteter.«

Hos SF er spidskandidat og nuværende rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, enig i, at drikkevandet er et vigtigt emne for SF, ligesom de ønsker at kommunen opkøber områder og omlægger det til natur. Og så skal der for alvor rykkes på cyklismen i Aarhus, siger han.

»Vi tror på, at vi på kort tid kan komme langt, hvis vi for alvor gør det attraktivt at cykle. Der skal derfor laves cykelmotorveje i og omkring Aarhus, og i 2040 skal vi have en bilfri midtby.«

Cykelmotorvejene er et forslag, som SF har stillet sammen med Det Konservative Folkeparti.

Heidi Printzer (K) stemmer også i koret og peger på det rene drikkevand som en vigtig sag, ligesom der skal flere områder med mere natur til.

»Vi er ret optaget af, at vi langsigtet tager nogle kloge beslutninger. Vi skal lave grønne investeringer i den kollektive trafik og samarbejde med erhvervslivet om at understøtte de grønne tiltag. Men der er nogle ting, der skal være verificerede, inden vi gør det.«

Politikerne lyder altså til at være i trit med vælgernes ønsker.

Om de så lover guld og 'grønne' skove, må tiden vise.

Hvis du vil følge valgdebatten i aften mellem 16-18 på Dokk1 er det gratis, men tilmelding er påkrævet her.