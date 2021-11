Den socialdemokratiske borgmester i Odense sidder lige nu på gyngende grund, mens et politisk kaos er brudt ud på Odense Rådhus i de her timer.

Før valget blev Peter Rahbæk Juel (S) ellers kåret til at være den mest sikre borgmester i hele kongeriget.

»Bolden er kaste op i luften en gang til. Jeg tror alle snakker med alle,« siger Venstres næstformand i Odense, Brian Lauridsen, til B.T.

Han er ikke selv til stede ved de genåbnede forhandlinger, men han udelukker ikke, at der kan sidde en blå borgmester på taburetten i Odense senere på aften.

»Det er for tidligt at sige noget om endnu, men det vil være naturligt at gå efter, synes jeg,« siger Venstre-manden.

Konstitueringsaftalen var ellers forhandlet på plads onsdag morgen imellem samtlige af det nye byrådspartier, undtagen Venstre.

Lidt over middag søndag var freden dog forbi. Enhedslisten er trådt ud af aftalen med Socialdemokratiet, De Konservative, De Radikale og Nye Borgerlige.

I stedet er de gået i - hvad de selv kalder - en »teknisk« konstituering med Venstre, som sikre dem en af de vigtige rådmandsposter.

Kan du leve med, at Venstre med den her aftale er med til at give indflydelse til Enhedslisten?

»Jeg synes det er Venstre, der får mest indflydelse med den her aftale, og vi er sat i verden for at sikre mest indflydelse, for de stemmer vi har fået.«

B.T. har forsøgt at få kommentar fra samtlige af byrådets spidskandidater, men ingen af dem har taget telefonen, siden Enhedslisten udsendte deres pressemeddelelse kort efter middag.