Modsætninger mødes.

Det er kæresteparret Sofie Janning og Palle Kristensen et glimrende eksempel på. DR bragte historien først.

For fire år siden mødtes de to i Slagelse byråd, hvor de begge er gruppeformænd for hvert deres parti.

Sofie Janning for Socialdemokratiet – og Palle Kristensen for Dansk Folkeparti.

Deres relation startede som et venskab i byrådet, men det udviklede sig langsomt, og i dag har de dannet par i to år.

Men er det ikke udfordrende, at være kærester og samtidig repræsentere hvert sit parti? Ikke hvis du spørger dem:

»Vi ved jo præcis hvilke emner, der leder til diskussion og deraf hvad vi ikke skal tale om,« siger Sofie Janning.

»Så jeg vil hellere vende det om og sige, at det ligefrem kan være en fordel.«

Kunne du være kærester med en, der ikke har samme politiske overbevisning som dig?

Samtidig skaber det større forståelse i forholdet, at det politiske arbejde fylder hos dem begge.

»Der er aldrig noget med 'hvorfor skal du til møde igen' og den slags. Vi har stor forståelse for, hvad det politiske arbejde indebærer,« siger Palle Kristensen.

Men to politikere under samme tag har også sine ulemper. For når begge parter har travlt med at føre valgkamp, er der ikke meget tid til familieliv – eller romantik.

»Det er hårdt at få hverdagslivet til at hænge sammen. Når min datter er her hver anden uge, er der ikke nogen til at tage over. Det er bare møghårdt at være i valgkamp,« siger Sofie Janning.

»Når valgkampen er forbi, skal vi indhente kvalitetstid med den nære familie, venner og selvfølgelig hinanden.«

Hverken Sofie Janning eller Palle Kristensen mener, at deres kærlighed påvirker deres politiske overbevisninger. Faktisk tværtimod.

»Vi har været uenige i byrådet mange gange og det gør nærmere, at vi står endnu mere fast på hvert vores,« siger Sofie Janning.

»Det er vigtigt for os begge at holde os til partiprogrammet, så hvis vi er noget, så er vi nærmere mere loyale overfor hvert vores parti,« tilføjer Palle Kristensen.

Forsøger I aldrig, at 'vinde hinanden over'?

»Jo, jeg prøver hver dag,« lyder det fra en smågrinede Palle Kristensen.

En mission, der dog ser ud til at have lange udsigter.