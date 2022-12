Lyt til artiklen

Venstre ved du, hvor du har.

Sådan lød sloganet i gamle dage.

»Men det er jo temmelig svært at se. Hvor er det, man har Venstre henne?« siger Joachim B. Olsen, B.T.s politiske kommentator, efter V-formand Jakob Ellemann mandag har meldt ud, at partiet »måske« er på vej i regering med Mette Frederiksen.

»De kommer med ny politik i forbindelse med regeringssamarbejdet. Noget, som de slet ikke er gået til valg på. Nu tager de fra andre borgerliges politiske programmer for at retfærdiggøre det. Jeg synes, det er en svær fortælling, de kører.«

Han mener samtidig, at Jakob Ellemann med udmeldingen om en SV-regering giver en håndsrækning til Socialdemokratiet og Mette Frederiksen.

»Det er hende, der sidder på et spinkelt flertal og et flertal, som hun ikke rigtig kan bruge til den politik, hun ønsker at føre. Venstre hjælper hende. Og jeg tror ikke, S havde hjulpet V i samme situation.«

Og en mulig SV-regering vil være en »vild udvikling«.

»Det virker ikke vanvittigt gennemtænkt, og jeg er meget skeptisk over, om det er en god idé for Venstre. Jeg tror, der er stor risiko for, at de drukner sig selv i en SV-regering.«

Joachim B. Olsen understreger, at man må formode, at Venstres politik om reformer, skat og topskat kommer til at stå helt klart i regeringsgrundlaget, så det ikke er noget, der efterfølgende skal diskuteres – men blot føres ud i livet med det samme.

»Men hvad så efter? De vil formentlig rimelig hurtigt få udtømt regeringsgrundlaget, og hvad er så strategien?« spørger Joachim B. Olsen.

»Så begynder der at opstå problemer – som altid i en regering. Man vil blive skudt på fra på begge sider. Og kan man virkelig få et regeringssamarbejde til at fungere, når man har udtømt sit politiske program?«

Joachim B. Olsen hæfter sig særligt ved, om Jakob Ellemann og Venstre har en exitstrategi for at komme tilbage til de andre blå partier.

»Helt lavpraktisk holdes der hver uge partiledermøde i blå blok. Der går jeg ikke ud fra, at V skal indgå, hvis de sidder i regering med S.«

»Det ligner, at V tager den her beslutning, fordi det ser lidt svært ud at sidde i opposition. Og V har ret i, at blå blok er fragmenteret. Det vil ikke være nemt at sidde i opposition. Men jeg tror, det vil være det bedste for V og i stedet fokusere på at bygge det op igen.«