Det er kun en enkelt af Jon Stephensens mange skandalesager, som Moderaterne ikke kendte til, før han blev en del af partiet.

Det fortæller folketingsmedlem for partiet, Jeppe Søe, nu i et interview med Joachim B. Olsen i B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen.

Tidligere i maj kunne B.T. på baggrund af kilder, der var med på interne møder i opstarten af Moderaterne fortælle, hvordan der blev lavet et baggrundstjek af Jon Stephensen.

Et tjek, hvor der blev givet konkrete advarsler om Stephensens adfærd over for personer i skuespil- og teatermiljøet.

Hverken partiformand og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen eller kulturminister Jakob Engel-Schmidt har indtil videre villet fortælle, hvad de fik at vide om Jon Stephensen før valget.



Jeppe Søe, hvordan laver man egentlig sådan et baggrundstjek?

»Jeg gik journalistisk til værks. Talte med venner og bekendte, tidligere arbejdsgivere og forskellige andre. Og fandt så frem til ting og sager. Noget opdagede jeg, noget opdagede jeg ikke.«

Der er kommet mange sager frem om Jon Stephensen. Gjorde du dit arbejde med baggrundstjekket godt nok?

»Ja. Ja. Det gjorde jeg. Om vi har været nidkære nok i vores debat om, hvor grænsen skal gå, det kan man diskutere. Men jeg har i hvert fald ikke læst noget i pressen – endnu – som jeg ikke allerede havde set dengang.«

Det, der har været fremme, har været en muligt falsk underskrift, beskyldninger om at få sin arbejdsplads til at betale for en Airbnb-lejlighed, ødelæggelse af et lånt maleri, grænseoverskridende adfærd over for folk i teaterbranchen … Upassende beskeder til en ung kvinde. Havde du hørt noget om de sager?

»Jeg gjorde mit baggrundstjek super fint. Et af de eksempler, du nævner (sagen om upassende beskeder til en 19-årig ungdomspolitiker, red.) er så sket efter baggrundstjekket. Jeg vil ikke kommentere på, hvilke sager jeg har set.«

Men du sagde bare lige før, at du ikke var overrasket over de sager, der har været?

»Nej, det er jeg egentlig ikke. Jeg synes, jeg fangede meget af det.«

Videregav du så nogle af de her ting, du fandt ud af i dit baggrundstjek, til Lars Løkke Rasmussen eller de andre, der skulle tage beslutningen?

»Jamen, vi havde masser af møder i starten, alle sammen. Der var jo en 10-12 mennesker til stede på de møder, hvor vi gennemgik kandidaterne. Og jeg fremlagde jo så det, jeg vidste. Andre vidste andre ting. Og ja, vi havde gode drøftelser.«

Så du siger, du laver et baggrundstjek, hvor du støder på nogle af de sager, der har været fremme. Hvordan sidder I så konkret og gennemgår dem på det møde?

»Vi har nogle lukkede møder, og i og med at de er lukkede og fortrolige, så kan jeg hverken sige, hvem vi var med, eller hvad vi sagde. Men det, man gør, når man skal stifte et nyt parti, det er at være ansvarlig over for det hold, man til sidst skal ende med at stå med. Det kan jo også være, vi har været uenige om det.«

Du siger, at det kan være, I var uenige. Det lyder lidt på dig som om, I var lidt uenige (om Jon Stephensen skulle være kandidat, red.)?

»Jamen, vi har været uenige om tusinde ting.«

Men følte du dig overbevist om, at det var en god idé at stille ham op?

»Det vil jeg simpelthen ikke sige. Det tilhører jo de her kompromiser, vi har lavet i partiet. Hvad der er sket i det lokale, hvor vi valgte at stille Jon op, det får du mig simpelthen ikke til at gå ind i.«

Jon Stephensen tog sidst i april orlov fra Folketinget frem til oktober.

