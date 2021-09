Nogle gange kan ordene falde lidt uheldigt, når man ikke har fået en god nats søvn.

Og det var da også tilfældet, da udenrigsminister Jeppe Kofod 15. august – midt under evakueringen af danske statsborgere og lokalt ansatte fra Kabul – stillede sig op foran rullende kameraer og påstod, at al-Qaeda var fortid i Afghanistan.

»Vi har opnået en fjernelse af al-Qaeda i Afghanistan,« forklarede han til både TV 2 og igen i TV Avisen på DR1.

Der var bare ét problem: Det passer slet og ret ikke, vurderede en stribe eksperter over for Jyllands-Posten.

Kofod trak efterfølgende i land og beklagede, hvis han havde talt »upræcist«.

Men hans upræcise udlægning fik også medlemmer af Folketingets udenrigsudvalg til at kræve en uddybende forklaring fra ministeren. Og den er nu kommet i et udvalgssvar, der løfter lidt af sløret for baggrunden for ministerens forvirring: manglende søvn.

Det er SFs udenrigsordfører, Karsten Hønge, der har stillet spørgsmålet til Jeppe Kofod. Foto: Liselotte Sabroe

»Det håber jeg, at der også kan være en vis forståelse for kan ske, når man giver interview midt i en aktiv evakueringsoperation og efter ganske få timers søvn,« skriver Jeppe Kofod i svaret til spørgeren, SFs udenrigsordfører, Karsten Hønge.

SFeren havde bedt udenrigsministeren komme med en mere fyldestgørende forklaring på svipseren.

»Al-Qaeda er desværre fortsat til stede i Afghanistan, ligesom de er i en række andre lande,« konstaterer Kofod i sit svar.

»Min tiltænkte pointe var at sætte spørgsmålet om al-Qaeda i Afghanistan i relief med tiden omkring 11. september 2001 og den akutte trussel, organisationen udgjorde da mod mål i Vesten.«

Regeringens håndtering af evakueringen fra Afghanistan er gentagne gange blevet kritiseret skarpt.

Både støttepartier og opposition har også været kritiske over for udenrigsministerens beslutning om ikke at afbryde sin sommerferie, da det i begyndelsen af august stod klart, at Talibans fremmarch mod Kabul tog til i fart.

»Jeg kan kun ryste på hovedet over, at vi ikke gik i gang noget tidligere. Vi kunne være gået i gang i juni og juli, og så venter vi til august,« lød det fra netop Karsten Hønge i slutningen af august til B.T.

»Sagen skal kulegraves, og derefter vil vi tage stilling til, om vi har tillid til udenrigsministeren.«