Efter et fortroligt møde i Det Udenrigspolitiske nævn forsikrer Jeppe Kofod, at ambassade-ansatte er ved at blive evakueret.

Ifølge ministeren er Danmark i "fuld sving" med at evakuere ansatte på Danmarks ambassade i Afghanistan.

Han siger, at sikkerhedssituationen er blevet hastigt forværret i Afghanistan over den seneste tid.

»Det handler om liv og død,« siger Kofod.

Foto: STRINGER Vis mere Foto: STRINGER

Både Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen afviser at gå nærmere i detaljer om evakueringen på grund af sikkerhedshensyn.

Norge kunne ellers tidligere lørdag oplyse, at det norske forsvar skal hjælpe til med at evakuere ansatte på Norges ambassade i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Taliban er den seneste tid vundet frem under vestlige soldaters retræte.

Senest har Taliban lørdag ifølge en provinsrådsleder indtaget byen Mazar-i-Sharif, der er landets fjerdestørste og var en vigtig by for styret i Kabul i den nordlige del af landet.

Taliban vurderes i øjeblikket at have kontrol over cirka to tredjedele af Afghanistan. Tusindvis af afghanere er flygtet.

Udover, at de danske ambassade-ansatte er ved at blive evakueret har Udenrigsministeriet meddelt, at hvis man er dansker og befinder sig i Afghanistan, så burde man forlade landet omgående.

/ritzau/