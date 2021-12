Kristendemokraternes Jens Rohde mener, at hvis ikke man lader sig vaccinere, så må man finde sig i, at der vil være dele af det danske samfund, som man ikke kan deltage i.

I et opslag på Facebook giver han udtryk for, at danskerne ikke kommer udenom vaccinepligt, sådan som smitten udvikler sig.

»Med vaccinepligt så mener jeg ikke, at jeg vil give bøder til folk eller tvinge dem med vold og magt. Men de facto er det også tvang at udelukke folk fra samfundet. For eksempel arbejdsmarkedet, skoler og lignende,« siger Jens Rohde til B.T. og fortsætter:

»Og står du udenfor arbejdsmarkedet, så kan du heller ikke hæve sociale ydelser. Reelt tvinger det folk til at lade sig vaccinere,« siger Rohde.

Jens Rohde (KD) mener ikke danskerne kommer udenom vaccinepligt. Foto: Emil Helms

Han mener ikke, at det kan være anderledes med den stigende smitte, som vi ser nu.

»Jeg synes bare man skal være ærlig og sige det, som det er. Det er noget, som kommer til at ske.«

»Der er mange, der skriver til mig, at det er uliberalt, men det mener jeg ikke. Det er heller ikke liberalt at tillade andre vælger noget, som begrænser andres frihed,« siger Rohde.

Rohde sammenligner den nuværende situation med kopper, som han dog er med på var en alvorligere sygdom.

Sundhedsminister Magnus Heunicke blev vaccineret ganske frivilligt. Jens Rohde mener, at det kommer på tale at presse andre til vaccination ved at udelukke dem fra dele af samfundet. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Dengang var der vaccinepligt. Der var ingen, der spurgte, om man skulle vaccineres, det blev man bare. På samme måde synes jeg, vaccinerne skal udrulles på vores skoler. Man gjorde det samme med kopper,« siger han.

Hvilke dele af samfundet mener du skal lukkes af for dem, som ikke er vaccinerede?

»Det mener jeg, at man skal lade være op til sundhedsmyndighederne. Der skal naturligvis være proportioner i det,« siger Rohde og fortsætter:

»Jeg har heller ikke en holdning til, om man skal have en bøde, hvis man ikke overholder vaccinepligten. Det må sundhedsmyndighederne afveje for og imod,« siger han.

Nogle steder har man talt om, at man kunne give en kontantbonus til folk for at lade sig vaccinere. Hvad siger du til det?

»Det er jeg modstander af. Jeg mener ikke, at man samfundet skal betale folk for noget, som, jeg mener, er en pligt,« siger Jens Rohde.