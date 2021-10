Da den danske folketingspolitiker Jacob Mark (SF) i weekenden fejrede, at han har rundet de 30 år, fik han »den største gave«.

Han valgte nemlig at gå ned på knæ for sin kæreste, den socialdemokratiske borgmester i Holbæk, Christina Krzyrosiak Hansen – og hun gav ham sit ja.

Den glædelige nyhed deler han selv på både sin Facebook- og Instagramprofil, hvor han også har delt et billede fra øjeblikket:

»Da jeg holdt min fødselsdag i weekenden, fik jeg den største gave, jeg kunne ønske mig, da jeg gik på knæ og spurgte Christina, om hun kunne tænke sig at gifte sig med mig, og hun svarede ja,« skriver han.

I opslaget fortæller han videre, at parret fejrede det hele natten sammen med deres tætteste.

»Det er sådan nogle stunder, der altid bliver siddende i en, og jeg føler mig meget, meget heldig,« skriver han.

SF-politikeren forklarer, at næste punkt bliver at finde ud af »det med navnene«:

»Tænker at foreslå et kompromis, hvor hun kan skifte over i mit parti, og jeg til gengæld kan tage et navn, som ingen kan udtale,« skriver han med et glimt i øjet med henvisning til sin kommende hustrus efternavn Krzyrosiak.

Arkivfoto af Christina Krzyrosiak Hansen. Foto: Henning Bagger Vis mere Arkivfoto af Christina Krzyrosiak Hansen. Foto: Henning Bagger

Jacob Mark blev første gang valgt til Folketinget i 2015 for SF og har siden året efter været partiets gruppeformand.

Christina Krzyrosiak Hansen, der næste måned fylder 29 år, har siden kommunalvalget i 2013 siddet i Holbæks kommunalbestyrelse, og efter valget i 2017 blev hun Danmarks yngste borgmester nogensinde.