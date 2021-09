»Du kan næsten se det på smilet.«

Der er stor optimisme at spore, da B.T. spørger Jakob Ellemann-Jensen ind til sin fars helbred.

For fire uger siden, lige op til Venstres sommergruppemøde, blev hans far, Uffe Ellemann-Jensen, indlagt med lungebetændelse og corona. Det skrev Venstre-formanden på Facebook mandag og beskrev det som »voldsomt.«

»Han havde en hård periode med tre uger på sygehuset. Han har han været til genoptræning i halvanden uges tid, og nu begynder det at se godt ud,« fortæller Jakob Ellemann-Jensen.

Jakob Ellemann-Jensen fortæller, at hans far, Uffe Ellemann-Jensen, er i bedring. Vis mere Jakob Ellemann-Jensen fortæller, at hans far, Uffe Ellemann-Jensen, er i bedring.

Men politikeren lægger ikke skjul på, at hele familien har været ramt og kede af det på grund af den tidligere udenrigsministers helbred.

»Det har været påvirket os alle sammen. Vi er fire søskende. Og det er klart, at vi fire søskende og vores mor har været bekymret og ængsteligt undervejs og troet, at det ville gå helt galt,« siger Venstre-formanden og fortsætter:

»Men det gjorde det heldigvis ikke. Det har været en rutsjetur, men nu er smilet fundet frem.«

B.T. møder politikeren til premiere på filmen Margrete den Første. En film om en stærk kvinde, der for første gang i årevis formår at skabe fred i Norden.

Jakob Ellemann-Jensen har mange stærke kvinder i sit liv, fortæller han. Og vi bliver i 'forældretemaet', da han skal nævne om sit kvindelige forbillede:

»Jeg har mange kvindelige forbilleder. Selvfølgelig min hustru – og så min mor.«

Alice Vestergaard er navnet på Venstre-formandens mor, og det er med stor stolthed, at han fortæller om hende.

I 1963 blev Alice Vestergaard nyhedsoplæser på Radioavisen som den første kvinde. Vis mere I 1963 blev Alice Vestergaard nyhedsoplæser på Radioavisen som den første kvinde.

Ifølge Vestre-formanden er hans mor et forbillede for ham i mange henseender. Men faktisk også i ligestillingens navn.

»Hun var den første kvinde, der blev journalist og fik lov til at læse en radio- og tv-avis op, og det tror jeg egentlig har gjort noget for ligestillingen,« siger Jakob Ellemann-Jensen.