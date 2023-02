Lyt til artiklen

Socialdemokratiet i Københavns Kommune vil gerne afkriminalisere hårde stoffer – men det kommer ikke til at ske.

I hvert fald ikke, hvis det står til moderpartiet på Christiansborg, som i et interview med B.T. nu afviser forslaget og samtidig sender en stikpille afsted til partifællerne på Rådhuset.

Torsdag sidste uge stemte en enig borgerrepræsentation i København ellers ja til, at hovedstaden bør være forsøgsby for en afkriminalisering af hårde stoffer som kokain og heroin. Det stammer fra et ønske om at hjælpe udsatte misbrugere, og politikerne skeler blandt andet til Portugal, hvor man i 2001 har afkriminaliseret stofferne og gennem årene set færre stofbrugere.

Men forslaget bliver altså skudt ned af Socialdemokratiets misbrugsordfører, Maria Durhuus.

»Ideen om, at man skulle hjælpe folk ved at afkriminalisere stoffer, er sådan noget woke-tænkning. Det er ikke vitaminpiller og bolsjer, vi snakker om her, men sundhedsskadelige stoffer,« siger hun til B.T.

Hvad mener du med, at det er woke-tænkning?

»At der kommer enormt mange følgeproblemer og følgeskader ved, at man afkriminaliserer stoffer.«

Hvad kunne det for eksempel være?

»For det første får du ikke stofferne væk fra gaden, og vi får ikke en snak om, at det er en dårlig idé at tage stoffer.«

Stofferne er allerede på gaden nu, så det kan man vel ikke kalde en følgevirkning. Har du andre eksempler på det, du kalder følgevirkninger?

»Så er der en snak om, at man skal legalisere hash. Jeg har aldrig set en hjerne eller et sind, der har haft godt af et mangeårigt forbrug af hash. Eller en lykkelig kokainmisbruger.«

Både hash og kokain er jo som bekendt på gaden og bliver taget i stor stil lige nu. Kan du ikke prøve at sige, hvad det er for følgevirkninger, du henviser til?

»Ja, det er allerede på gaden – skal vi så bare lade falde, hvad ikke kan stå? Skal vi bare afkriminalisere alt?«

Hvis data peger på, at det måske kan nedbringe andelen af misbrugere, hvorfor så ikke?

»Jeg er ikke helt overbevist om den data, der for eksempel er fra Portugal, for det er ikke fuldstændig klart, hvad der måles på. Og systemet i Danmark ser væsentligt anderledes ud, så man skal passe på, at man ikke sammenligner pærer og bananer. Men selv hvis der kommer færre misbrugere ud af det, kommer der ikke noget godt ud af at suge kokain op i hjernen. Jeg synes hellere vi skal arbejde for, at vi får færre, der prøver stofferne.«

På Københavns Rådhus er Socialdemokratiets politiske ordfører, Laura Rosenvinge, skuffet over modviljen mod at prøve forsøget af – og uforstående over, hvorfor partifællen kalder det ‘woke-tænkning’.

»Jeg forstår ikke helt, hvorfor det skulle være woke – tværtimod synes jeg, det er det eneste rigtige at gøre, og det peger alle, der har noget med stofbrugere på,« siger hun og henviser til flere landes erfaringer med at afkriminalisere stoffer.

»Jeg kigger meget nysgerrigt på de tal fra udlandet, men det er ikke kun dem, vi læner os op ad. Jeg lytter til alle de medarbejdere, der har noget med det at gøre.«

Durhuus siger, at forslaget også kan give frit løb til, at unge der fester med for eksempel kokain kan gøre det i weekenden uden konsekvenser. Anerkender du det?

»Det er jo ikke det, der er meningen med forslaget. Det handler om, hvordan vi behandler de mest udsatte borgere med respekt.«

Nej, men anerkender du, at det vil blive en konsekvens?

»Jeg kan godt anerkende, at flere kommer til at prøve det første gang. Men hvis det samtidig betyder, at færre ender med et misbrug, synes jeg stadig, det er en god idé.«

En afkriminalisering af stoffer betyder, at man ikke straffer brugerne, der bliver taget med narkotika, men at det fortsat er ulovligt at importere og handle med stoffer.